Perché è famosa Francesca Pepe

Modella e star di Instagram, Francesca Pepe è fra gli inquilini che sono entrati nella Casa del GF Vip. Bellezza e talento le hanno consentito di farsi strada nel mondo della moda, rendendola molto popolare sui social. Nel 2016 ha gareggiato per il titolo di Miss Europa e da allora ha iniziato a collaborare con numerosi marchi fashion e brand. Non solo sfilate, Francesca ha posato anche per alcune riviste importanti, fra cui Playboy, e recitato in The Lady, la serie ideata da Lory Del Santo.

“Ho capito che mi piaceva il mondo della moda e ben presto questa passione è diventata la mia professione in cui riscuoto un notevole successo – ha spiegato parlando della sua carriera -. Sicuramente Miss Europa 2016 ha ampliato i miei orizzonti, ora mi sento cittadina del mondo. Le frontiere nella moda sono labili e mi permettono di viaggiare moltissimo all’estero e questo mi ha permesso di confrontarmi con esperienze sempre stimolanti”.

Della vita privata di Francesca Pepe si sa poco e niente. La modella in passato ha vissuto una love story con Vittorio Sgarbi. Il primo incontro è avvenuto nel 2017 al Festival di Sanremo e poco dopo i due hanno iniziato una storia d’amore nonostante la notevole differenza d’età. “Non mi sono mai posto il problema della differenza anagrafica – aveva spiegato tempo fa il critico d’arte a Vanity Fair -. Francesca è anche troppo anziana per me: è una donna saggia, matura e responsabile. Io di testa mi sento un diciottenne”. Nonostante le ottime premesse poco dopo la relazione era terminata.

Nonostante sia un personaggio pubblico, Francesca Pepe è molto riservata. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la modella ha confessato di essere single e di non escludere di potersi innamorare all’interno della Casa più spiata d’Italia. Insieme al lei nel bunker di Cinecittà tanti altri vip, da Elisabetta Gregoraci, a Stefania Orlando, passando per Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Matilde Brandi e Dayane Mello. Nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini figurano inoltre Myriam Catania, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate.