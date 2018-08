Ilaria D’Amico compie 45 anni: 5 cose che non sai di lei

editato in: da

è da sempre una delle giornaliste sportive più famose e amate. Da anni al timone di diverse trasmissioni calcistiche,, ex portiere della, da cui ha avuto il secondogenito Leopoldo Mattia . La conduttrice ha anche, nato dalla relazione con l’imprenditore Rocco Attisani.

Classe 1973, Ilaria D’Amico è nata a Roma ed è alta un metro e 75 centimetri. Allergica ai social e con milioni di fan, la giornalista è molto riservata, per questo si sa davvero poco sulla sua vita privata. Ecco quindi 5 cose che (forse) non sapete su di lei.

1. Ha confessato di essere stata concepita per errore. “Fin da quando sono nata, nel 1973, mia madre conduceva già da tempo un’aspra battaglia per separarsi da mio padre e portare la prima figlia con sé – ha svelato tempo fa a Vanity Fair -. Dormivano separati, quando all’improvviso, morì mio nonno materno. Una notte, mentre lei elaborava il lutto, ci fu un momento di tenerezza. E lì fui concepita io”. La madre di Ilaria D’Amico voleva abortire, ma poi ci ripensò dopo aver sognato suo padre.

2. Ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza, ma non si è mai laureata, preferendo il mondo della tv ai tribunali.

3. Ha debuttato in tv grazie a Renzo Arbore, che nel 1997 la scelse per condurre La giostra del Gol su Rai International. La D’Amico rimase al timone della trasmissione per ben sei stagioni, coltivando la passione per il calcio.

4. Nel 2008 è arrivato il debutto come attrice sul grande schermo. Ha infatti recitato nel film L’allenatore nel pallone 2, dove ha interpretato il ruolo di se stessa.

5. Ha conosciuto Gigi Buffon, suo attuale compagno, ad una cena di beneficenza. “Fu un colpo di fulmine – ha svelato -. Prima di quella sera ci eravamo spediti tre sms in 15 anni. […] La clandestinità della storia è durata pochissimo, neanche tre mesi – aveva aggiunto riferendosi al fatto che all’epoca lui era ancora legato ad Alena Seredova -. Entrambi vivevamo una profonda crisi. Ci siamo incontrati in un momento emotivo simile, e ci siamo trovati”.