Heather Parisi celebra il suo vero amore (con una frecciata)

Negli ultimi tempi Heather Parisi è stata al centro di fin troppe notizie, non tutte positive per la ballerina che ha fatto sognare l’Italia intera con il suo talento. Dopo la sua intervista da Francesca Fagnani a Belve, per la Parisi è iniziato un momento “no”, almeno per la vita pubblica, perché l’amore, quello proprio no, non manca nella sua vita. Ed è proprio il vero amore che ha voluto celebrare su Instagram, con l’ennesima frecciata, che non è sfuggita agli utenti del social network.

Heather Parisi, la dedica d’amore al marito su Instagram

Da Belve all’amore, quello vero e incondizionato: Heather Parisi ha scelto di affidare a Instagram una riflessione profonda su questo sentimento, che vive al fianco del marito Umberto Maria Anzolin. Lo ha fatto come di consueto: usando le parole “giuste”, ma senza dimenticare quel tocco da “frecciata” con cui spesso condisce le sue didascalie su Instagram (ed è amatissima dai suoi fan proprio per questo).

“Sapete qual è il tipo di commento che mi sorprende di più? Quello che dubita e sbeffeggia l’amore di coppia. È così difficile accettare che un uomo e una donna si amino senza secondi fini. Oppure disturba perché la società in cui viviamo ci insegna altro? Amare non è prendere un altro per completarsi, ma offrirsi ad un altro per completarlo”, ha scritto, definendosi anche come “la prova vivente che l’Amore può capitare quando meno te lo aspetti”.

Il legame tra Heather Parisi e Umberto Maria Anzolin

Non è solita cedere al gossip: Heather Parisi non concede facilmente un commento, soprattutto sulla vita privata. Lo ha dimostrato a Belve, da Francesca Fagnani, dove è stata raggiunta anche dall’ufficiale giudiziario, mandato da Lucio Presta. Lo ha mostrato ignorando le domande su Ultimo e sulla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, che tuttavia ha rivelato in seguito di non vedere la madre da dieci anni.

Nella sua vita, la Parisi ha avuto diversi amori: da Giorgio Manenti, con cui ha avuto Rebecca Jewel, a Giovanni Di Giacomo, con cui invece ha avuto Jacqueline Luna, oggi la showgirl è felice al fianco dell’imprenditore Umberto Maria Anzolin, con cui si è sposata nel 2013. Da anni ormai la coppia vive a Hong Kong insieme ai figli, i gemelli Elizabeth e Dylan.

Sul marito, la Parisi ha detto: “Umberto è l’amore della mia vita: l’ho incontrato a 45 anni. Ci siamo guardati ed è stato amore. Tuttora il suo sguardo mi fa questo effetto. È romantico, mi apre la porta e mi porta il caffè a letto. Mi scrive le frasi sul vetro, mi fa tante sorprese”.

I gemelli Elizabeth e Dylan

Un amore da sogno, il loro: una coppia che è andata sempre contro ogni pregiudizio o commento negativo, come quando sono stati accusati di aver lasciato l’Italia e di essersi trasferiti a Hong Kong a causa del fallimento dell’azienda di famiglia. “Non siamo fuggiti, come qualcuno insinua”.

E dalla loro storia sono nati anche i gemelli Elizabeth e Dylan, a rendere ancor più speciale la vita di famiglia: non è stato facile portare avanti la gravidanza gemellare a 50 anni, con la fecondazione assistita. “Non è stato un viaggio semplice, e bisogna essere disposti a stare alla larga da chiunque ostacoli questa scelta e desiderio”.