Potrebbe esserci un super testimone tra i teste in attesa di essere ascoltati dalla Procura di Milano: Chiara Ferragni "in difficoltà"

Tra i teste che saranno ascoltati dalla Procura di Milano per l’inchiesta di truffa aggravata ci sarebbe un “super testimone”. Al momento, Chiara Ferragni sta proteggendo la sua famiglia: dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia, si sono unite ulteriori voci sulla fine del matrimonio con Fedez. I diretti interessati hanno preferito glissare sulla crisi, mettendo al centro di tutto i figli, Leone e Vittoria.

Il super testimone che potrebbe mettere in difficoltà Chiara Ferragni

Le società di Chiara Ferragni, così come di alcuni dei brand con cui ha avviato attività legate alla beneficenza, sono state perquisite nuovamente dalla Guardia di Finanza. Ora, il prossimo step è passare al vaglio e-mail e documenti, per prepararsi agli interrogatori. E ci sarebbe un “super testimone” tra i teste in attesa di essere ascoltati dalla Procura di Milano. L’imprenditrice digitale, che al momento è indagata per truffa aggravata, stando a quanto svelato da Dagospia, sarebbe “parecchio agitata all’idea”, tanto che sarebbe più preoccupata per il super testimone rispetto alla crisi con Fedez.

“Potrebbe trattarsi di un fedelissimo dell’influencer più famosa d’Italia”, riporta Fanpage. Ben poco al momento si sa del super testimone, tranne che potrebbe essere appunto uno stretto collaboratore, qualcuno che ha una profonda conoscenza delle aziende, ovvero Fenice Srl e TBS Crew. Potrebbe dunque essere un testimone chiave per spiegare le attività di beneficenza, tra cui citiamo il Pandoro Pink Christmas in collaborazione con Balocco (da cui è partita l’indagine), o ancora le iniziative legate alle Uova di Pasqua, Trudi e Oreo.

Al centro dell’inchiesta, in ogni caso, sarebbe anche prevista una verifica dei follower dell’influencer e imprenditrice digitale. Poco prima del Caso Pandoro, la Ferragni era vicina ai 30 milioni di follower. Da qualche mese, ormai, si nota una decrescita costante: gli inquirenti intendono verificare che il numero di seguaci non sia stato gonfiato per aumentare i profitti. In ogni caso, il teste “sarebbe una gola profonda che lavora nelle aziende e potrebbe raccontare come funziona il suo mondo”.

La crisi con Fedez

“Era finita da tempo”. Così, secondo Chi, tra Fedez e Chiara Ferragni è calato il sipario. Fedez ha rotto il silenzio ai microfoni di Pomeriggio Cinque, da Myrta Merlino, dove però non ha aggiunto molto. Anzi, il benessere principale della famiglia sono i figli, che vanno protetti a ogni costo dalla tempesta mediatica. Anche Chiara Ferragni ha finalmente parlato della sua situazione, rilasciando la prima intervista dopo molto tempo, al Corriere della Sera. In ogni caso, manca ancora una nota ufficiale da entrambe le parti.

Del resto, tutti hanno notato l’assenza del rapper sul profilo Instagram della Ferragni. “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri c’è stato e comunque è mio marito. Secondo me in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”, ha specificato l’imprenditrice al Corriere, aggiungendo che “è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”. In ogni caso, la Ferragni è attesa da Fabio Fazio per la prima intervista televisiva, che dovrebbe andare in onda domenica 3 marzo.