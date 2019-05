A casa di Fernanda Lessa: classic chic, con una libreria stupenda

editato in: da

Dj, modella e star della tv, Fernanda Lessa è la regina della sua casa, arredata in stile industrial chic, con grande originalità ed estro creativo. Classe 1977, originario di Rio De Janeiro, ma naturalizzata italiana, Fernanda è arrivata al successo negli anni Novanta, diventando da subito una top model molto apprezzata.

Ha sfilato a Parigi, Milano, Tokyo, Roma e New York, ma attualmente vive a Torino insieme ai due figli, nati dall’amore per Davide Dileo, tastierista dei Subsonica e il marito Luca Zocchi, sposato nel 2017 dopo ben undici anni d’amore.

Dopo essere apparsa sulle copertine di Vogue, GQ, Marie Claire, Elle e Maxim, aver preso parte a spot pubblicitari famosissimi e aver condotto diversi programmi televisivi, oggi Fernanda Lessa è una DJ affermata, ma soprattutto una mamma e moglie felice.

La sua ultima apparizione televisiva risale al 2006, quando entrò nel cast dell’Isola dei Famosi, mentre di recente è stata ospite di Verissimo per raccontare i suoi problemi (fortunatamente superati) con alcol e droga. Oggi Fernanda Lessa abita a Torino con tutta la famiglia in uno splendido appartamento arredato da lei.

A colpire immediatamente sono i pavimenti in parquet caldo, che consentono alla modella di muoversi per casa quasi sempre scalza. L’arredamento è classic chic e mescola antico e moderno, in un mix di grande effetto. Nel salone troviamo un divano vintage in pelle nera e un grande specchio con cornice classica, in cui Fernanda ama scattarsi dei selfie.

La cucina è dominata dal rosso e dal bianco, con uno stile industrial in contrasto con i mobili chic della sala da pranzo, dove Fernanda Lessa si rilassa insieme a tutta la famiglia. Il soggiorno è impreziosito da un lampadario in cristallo e un elegante mobile posto davanti alla tv, ma soprattutto da una grande libreria che regala un tocco british a tutto l’ambiente.