Anthony Hopkins balla “Mambo italiano” mentre prepara i ravioli: irresistibile

Ci sono dei Miti, con la m maiuscola, perché davvero di icone stiamo parlando, attori, registi, entrati nell’Olimpo non solo perché talentuosi e versatili da giovani, ma perché superati gli ottanta se non i novanta, continuano a stupirci. A macinare film, da registi o attori, andare in tour, rilasciare interviste. Ben più lucidi e a fuoco di tanti artisti con la metà o un terzo dei loro anni.

Pensiamo a Mick Jagger, 80 anni e ancora animale da palcoscenico come a 20, capace di reggere concerti tour oggi come ieri. Pensiamo ad Al Pacino, 83 anni compiuti ad aprile 2023, che non ha nessuna voglia di attaccare il cappello al chiodo, e continua a sfornare film e figli e a godersi la vita. O ancora Clint Eastwood, 93 anni signori, che continua a dirigere film. E pensiamo ad Anthony Hopkins, un mostro di bravura e simpatia, che da quando bazzica sui social, posta filmati irresistibili.

Come quando ad agosto 2021, in vacanza in Toscana, ballava sulle note di Bella ciao gridando a braccia alzate “Sono italiano”. O quando aveva divertito i fan con un altro video in cui cucinava un sugo al pomodoro con il sottofondo di That’s amore.

Oggi ci ha riprovato: sulle note di Mambo italiano lo si vede sullo sfondo della sua cucina, davanti a lui gli ingredienti per un piatto di ravioli e la didascalia: “Ehi amore ti piace come ballo la rumba…? Le mie atmosfere domenicali 🍕 🍝

E noi guardandolo, non possiamo non scioglierci come il suo sugo in pentola: perché vorremmo arrivare a 85 proprio come lui, con il suo spirito e vitalità, perché il suo esempio, quello di Pacino, di Eastwood, regalano speranza e allegria. E perché sono ancora dei fighi pazzeschi e dei maestri di vita. Alla faccia di youtuber e influencer.