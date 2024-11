Fonte: Getty Images Antonio Fiordispino

Tra le band che, più di tutte, hanno macinato successi, negli ultimi anni, di certo, i The Kolors, che dopo l’esperienza ad Amici, sono riusciti a crearsi una carriera nel mondo della musica, pubblicando diverse hit, che sono riuscite a emozionare e divertire il grande pubblico. Il leader della band, Antonio Fiordispino, però, è stato, di recente, protagonista di una brutta disavventura, come ha raccontato lui stesso con una story, condivisa sul suo account Instagram ufficiale.

Nel contenuto digitale, il cantante ha svelato che è stato protagonista, di recente, di un momento davvero spiacevole, visto che dei malviventi gli hanno rubato computer e altri oggetti di valore. La peripezia, però, ha avuto, fortunatamente, un esito positivo.

Antonio Fiordispino, il racconto del furto

Nella giornata del 14 novembre 2024, Antonio Fiordispino, leader dei The Kolors, ha subito un furto piuttosto importante. Il cantante, infatti, è stato avvicinato da dei ladri che, con la scusa della segnalazione di un gatto sotto l’auto, l’hanno indotto a scendere dal suo mezzo e, approfittando della sua momentanea distrazione, hanno rubato il suo zaino dal veicolo.

Dopo quanto accaduto, il musicista ha voluto raccontare quanto è successo sui social, rassicurando tutti sullo stato di salute della sua famiglia: “Io e la mia famiglia stiamo bene… Purtroppo, in questi giorni ho vissuto un incubo. La settimana scorsa, mentre uscivamo dalle prove per l’imminente tour europeo, sono stato avvicinato da due malviventi che mi hanno derubato. Un furto enorme!”.

Stash ha svelato cosa gli hanno sottratto i ladri e che, fortunatamente, le sue figlie non erano presenti nel momento del furto: “Non so se conoscessero i miei spostamenti, se sapevano che quel giorno avrei dovuto portare in banca tutti i miei orologi, ma non riuscivo a credere che in qualche secondo mi stavano rubando gli oggetti che ho impiegato una vita per poterli comprare e invece sì. Tutto perso!”. Fortunatamente il tutto è successo in assenza delle mie bimbe. Sarebbe potuto essere un trauma per loro e tutti gli oggetti del mondo non valgono un solo istante del loro amore! Tra l’altro in quella borsa c’era anche il mio pc con dentro tutta la nuova musica. Un danno indescrivibile”.

Stash, l’aiuto concreto alla Polizia

Stash ha subito il furto di alcuni orologi e del suo computer, di recente, ma la refurtiva, fortunatamente, è stata ritrovata dalla Polizia, grazie, ancora al suo intervento tempestivo: “In quegli istanti di panico sono riuscito a non perdere la lucidità e mi sono fiondato presso gli uffici della squadra mobile di Milano per sporgere denuncia il prima possibile, cosa che si è rivelata cruciale per far sì che gli agenti svolgessero il loro lavoro in maniera impeccabile. E soprattutto in tempi record! Stamattina ho ricevuto la telefonata della Polizia che mi ha informato che sono stati beccati i ladri e addirittura sono riusciti a recuperare tutto”.

Il cantante ha utilizzato il suo post social anche per ringraziare le Forze dell’Ordine e per lanciare un messaggio importante a tutti i suoi sostenitori: “Mi sento di dirgli un grazie immenso, soprattutto per la vicinanza che ho sentito in questi giorni così pesanti. Il mio consiglio dopo questa brutta esperienza: denunciate appena succede, senza aspettare”.