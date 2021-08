Chi è Shirley Ann Shepherd, il grande amore di Charlie Watts

editato in: da

Il mondo della musica piange una grave perdita: è venuto a mancare Charlie Watts, lo storico e leggendario batterista dei Rolling Stones. Una vita di grandi successi, la sua, ma il più importante, probabilmente, lo ha ottenuto nella sua vita privata, in cui ha regnato l’amore per la sua donna e per la sua famiglia.

Aveva 80 anni Charlie Watts e ancora un’energia da vendere. Solo fino a pochi giorni fa, infatti, era ancora di fronte la sua batteria per suonare con la sua band, quella che ha coofondato e che ha fatto la storia della musica rock: i Rolling Stones. Poi le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, tanto da richiedere l’annullamento dell’imminente tour.

Nella vita di Charlie Watts la musica ha dominato e ampio spazio hanno avuto anche i suoi compagni di band. La presenza più importante, per lui, però è sempre stata Shirley Ann Shepherd, sua moglie, che oggi ha 82 anni. La loro storia, d’altronde, inizia ancora prima che i Rolling Stones venissero fondati.

L’immagine trasgressiva del rocker, probabilmente, non apparteneva completamente a Charlie Watts che, invece, ha sempre avuto una vita privata estremamente equilibrata con Shirley. I due si sono sposati nel lontano 1964 e durante tutti gli anni di carriera del batterista, in cui ha girato in lungo e in largo il mondo con i Rolling Stones raccogliendo l’apprezzamento di milioni di fan, sono rimasti fedeli l’uno a l’altro. Mai una voce di crisi e mai l’ipotesi di divorzio ha preso piede.

Shirley Ann Shepherd, che è pittrice e scultrice, ha sempre potuto contare sul rispetto di Charlie. Insieme, hanno costruito la loro famiglia, superando anche gli ostacoli più alti. Dal loro amore, poi, è nata anche Seraphine, venuta al mondo nel 1968, quattro anni dopo le nozze dei suoi genitori. Il musicista, inoltre, era nonno di Charlotte.

Charlie e Shirley sono rimasti l’uno al fianco dell’altro per circa 57 anni: inseparabili, hanno costruito la loro vita. Ultimamente si erano stabiliti nel Devon, dove si occupavano, tra le altre cose, di gestire un allevamento di cavalli.

Ora che Charlie non c’è più, Seraphine e Shirley, che sono le sue donne, dovranno fare tesoro di tutti i momenti vissuti insieme: quelli più belli, che hanno reso la loro vita indimenticabile, e quelli più difficili, superando i quali hanno dato prova dell’amore che regnava nella loro famiglia.