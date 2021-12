VIP: Chi è Sandra, la sorella di Tom Hanks che vive in Italia

Un incendio senza conseguenze nella sua casa di campagna a Polcenigo, in provincia di Pordenone, ha riacceso la curiosità dei media su Sandra Hanks, la sorella del celebre attore statunitense Tom Hanks. La sorella maggiore del premio Oscar per Philadelphia e Forrest Gump ha scelto l’Italia come sua dimora da diverso tempo.

Sandra, portavoce di Tom Hanks al tempo del Coronavirus

In Italia dal 2016, dove vive e lavora a tempo pieno come scrittrice, Sandra Hanks si è fatta portavoce sui giornali delle condizioni di salute del fratello colpito insieme alla moglie Rita Wilson dall’infezione da Coronavirus durante la prima ondata globale sviluppatasi nel marzo 2020. La Hanks aveva fornito alla stampa alcuni aggiornamenti sull’evoluzione della malattia dell’attore, rassicurando i numerosi fan sul suo stato di salute.

Tom Hanks, in quel periodo era stato curato in Australia dove si trovava per lavoro, impegnato con le riprese del film Elvis; lui stesso, una volta curata la polmonite, aveva comunicato ai fan di stare molto meglio e di continuare in Australia la quarantena imposta dall’epidemia. Anche la sorella dell’attore in quei mesi rispettava le misure di sicurezza imposte dall’Italia, al tempo in pieno lockdown. La scrittrice aveva dichiarato di sentirsi fortunata a trascorrere quelle dolorose settimane in Italia dove la situazione era meno grave che in altri paesi. Il riferimento era al Regno Unito, dove la scrittrice ha trascorso molti anni insieme all’ex marito.

Scrittrice in Italia e mamma a tempo pieno

Dopo la separazione dei genitori, Sandra Hanks è cresciuta con suo padre insieme a Tom e Larry, due dei suoi tre fratelli minori. Trasferitasi molto giovane con il marito nelle isole Seychelles, si è poi stabilita nel Regno Unito per molti anni. Dopo il divorzio nel 1960, ha cresciuto da madre single due figli adottivi che ha allevato facendo molti lavori prima di diventare scrittrice. Tra i suoi bestseller, una guida alle adozioni in America, The Guide to US Infant Adoption e una raccolta di racconti come Papaya and Other Seeds. In Italia da cinque anni, si è risposata nel 2017 col manager di casinò Kevin Boyd a Polcenigo.

Grande sostenitrice della carriera del fratello Tom Hanks, divo hollywoodiano, attore feticcio di Steven Spielberg ed interprete di personaggi memorabili sullo schermo, Sandra si tiene in contatto con lui e gli altri due fratelli via chat e via Skype cercando di chiacchierare con loro ogni volta che gli impegni lo permettono.