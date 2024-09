Myrta Merlino, il mini dress asimmetrico per la festa in famiglia

Myrta Merlino sceglie un look total black per il compleanno di Marco Tardelli

Fonte: IPA Myrta Merlino

In questi giorni al centro delle cronache (e delle polemiche) per la confessione in diretta TV da parte di un uomo che ha ucciso la madre, Myrta Merlino sa cambiare veste e registro, non solo davanti alle telecamere ma anche nella vita privata. In occasione del compleanno del compagno Marco Tardelli ha scelto un abitino total black che è un piccolo manifesto di eleganza.

L’abito nero di Myrta Merlino per il compleanno di Marco Tardelli

Su Instagram la conduttrice ha condiviso qualche scatto del compleanno di Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, a cui è legata sentimentalmente dal 2016. #myking lo ha chiamato Myrta Merlino negli hashtag del suo post, in cui ha raccontato qualche istante della festa in famiglia.

Per l’occasione la giornalista ha indossato un tubino nero molto classico vivacizzato dalla struttura asimmetrica, un monospalla che le lasciava scoperta la spalla e tutto il braccio, dorati ancora dall’abbronzatura estiva. Taglio regular, lungo fino a sopra il ginocchio, l’abito aveva l’unica manica lunga e un’allure sobria ma allo stesso tempo ricercata.

Myrta non ha abbinato gioielli se non un anello super-brillante, e ha scelto un’acconciatura raccolta e morbida, con due ciuffi ad accarezzarle la fronte. La coppia, illuminata da grandi sorrisi spontanei, ha posato davanti alla torta ai frutti di bosco, guarnita con la figurina di due calciatori in azione e da qualche simbolica candelina.

La famiglia di Myrta Merlino durante la festa di compleanno e la dichiarazione d’amore

Myrta, un po’ come tutti, quando stacca dal lavoro si concentra sui propri affetti. Nelle foto condivise dal suo carosello su Instagram appaiono anche i figli della coppia, come Nicola Tardelli, nato dall’amore dello sportivo con la reporter Stella Pende, e Pietro Tucci, uno dei gemelli avuti nel 1997 dalla presentatrice durante una precedente relazione.

L’atmosfera è tranquilla e rilassata e i volti di tutti gli invitati sereni. Myrta dà prova di essere precisa ed elegante nella sfera privata come in quella pubblica. Sempre ai social la giornalista ha affidato un messaggio per Marco, i suoi auguri di compleanno: “Esiste una dimensione pubblica dei sentimenti: l’orgoglio, la gratitudine, la nostalgia. E una privata fatta di amore, cura, condivisione. La festa di un cuore che ne riconosce un altro. E io oggi voglio celebrare entrambe per celebrare te” ha esordito con un messaggio tenero e appassionato.

“Perché questo nostro amore, forte come gli ulivi che pianti, tenero come l’ultimo sguardo della sera, bello come tutte le poesie mai scritte, è una un’onda che accarezza le nostre vite in ogni insenatura. Hai l’immortalità del mito, la saggezza delle radici ben salde, l’entusiasmo di un bambino. Per questo, e per tutte le ragioni che sai amarti è la mia casa”. Una vera dichiarazione per l’uomo che è al suo fianco da ormai otto anni, e che Myrta ha abbinato a un video che ripercorre alcuni momenti significativi della vita di Tardelli.

E i loro volti felici sono la prova di un grande amore e di una bella famiglia allargata. Gli studi televisivi continuano a essere un campo di battaglia, com’è giusto che sia. Myrta sembra a suo agio a separare le due dimensioni.