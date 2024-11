Morto Tony Todd, chi era l’attore di Candyman e Final Destination

Fonte: IPA Tony Todd

Lutto a Hollywood. Si è spento a 69 anni l’attore Tony Todd, interprete di pellicole di successo come Candyman e Final Destination. L’uomo, come rivelato dalla famiglia, era malato da anni.

Tony Todd, scomparso l’attore di Hollywood a 69 anni

È morto a 69 anni l’attore Tony Todd, noto al grande pubblico per aver preso parte a saghe ormai diventate cult come quella di Candyman, in cui interpretava il fantasma killer Daniel Robitaille, e quella di Final Destination. L’uomo è scomparso il 6 novembre nella sua casa di Marina del Rey, nell’area municipale di Los Angeles. La notizia del decesso è stata diffusa con alcuni giorni di ritardo dai media Usa e dalla moglie Fatima, che ha precisato a The Hollywood Reporter che il divo era da tempo malato.

Tony Todd, all’anagrafe Anthony Tiran Todd, era nato a Washington il 4 dicembre 1954. In oltre 40 anni di carriera, l’attore è apparso in 245 titoli, tra film e telefilm. Oltre ai già citati franchise horror, tra i suoi maggiori successi si annovera anche la saga Star Trek, in cui ha interpretato il personaggio di Kurn/Rodek nelle serie tv Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Deep Space Nine.

Chi era Tony Todd, il protagonista di Candyman

Interessato all’arte sin da piccolo, Tony Todd ha studiato per due anni all’Università del Connecticut prima di ottenere una borsa di studio di recitazione per l’Eugene O’Neill National Theatre Institute. Questo periodo si è rivelato particolarmente importante per la futura carriera di Todd, che ha proseguito gli studi presso l’allora Conservatorio Hartman di Stamford, nel Connecticut, e presso la Trinity Repertory Company di Providence, Rhode Island, prima di iniziare a recitare a Hollywood.

Il debutto cinematografico dell’attore è avvenuto nel 1986 con la pellicola Sleepwalk, a cui sono poi seguiti moltissimi titoli di successo. Il ruolo più importante è stato quello del protagonista di Candyman – Terrore dietro lo specchio (1992) del regista Bernard Rose: nel film, veste i panni dell’omonimo fantasma Candyman (alias Daniel Robitaille) che, armato di uncino, si macchia di efferati crimini ed omicidi. Il titolo ha dato inizio ad una saga di grande successo, di cui fanno parte anche Candyman – L’inferno nello specchio (1995), Candyman – Il giorno della morte (1999) ed un remake del 2021.

Fonte: IPA

Di genere horror anche un altro famoso franchise a cui ha preso parte Todd, ovvero Final Destination: dopo aver vestito i panni di William Bludworth nel primo capitolo della saga di James Wong nel 2000, è tornate anche con Final Destination 2 (2003) e Final Destination 5 (2011). Nella filmografia dell’attore spiccano comunque titoli molto diversi, come Platoon, The Rock, La notte dei morti viventi, Il corvo – The Crow (dove ha interpretato il ruolo di Grange, il braccio destro di Top Dollar), Colors – Colori di guerra, Bird.

Non sono mancate neppure apparizioni sul piccolo schermo in serie tv ormai diventate cult come Hercules, Xena – Principessa guerriera, Law & Order, Boston Public, X-Files, Stargate SG-1, Smallville, Criminal Minds e 24. Attivo come doppiatore, Todd ha inoltre prestato la sua voce anche ai videogiochi ispirati a Star Trek, alla serie animata My little pony, in cui ha doppiato Sombra, e al secondo capitolo della saga di Transformers.