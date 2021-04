Morgan e Asia Argento tornano insieme? La conferma su Clubhouse

editato in: da

Passionali, chiacchierati, complicati: tutti gli amori di Asia Argento

Morgan e Asia Argento, una coppia che ritorna? Ebbene, sembra che tra i due ex ci sia una sorta di legame: non sono più in guerra, si sostengono a vicenda e soprattutto hanno espresso l’intenzione, un giorno, chissà, di stare insieme. Per mostrarsi ai fan, hanno sfruttato la popolarità di uno dei Social Network del momento: Clubhouse.

Sono stati quasi un’ora ieri sera a chiacchierare del più e del meno, sul loro passato e in particolare sul rapporto ritrovato. Per anni, i due hanno infatti avuto modo di sperimentare nuovi amori, ma soprattutto ci sono state tante lotte. Sembrava che fossero perduti e distanti, come se non ci potesse più essere un punto di incontro.

Per l’occasione, Morgan e Asia hanno aperto una room su Clubhouse: “The Royal Couple“, la Coppia Reale. Da tempo si chiacchierava di un legame tra i due, ma erano solo voci di corridoio. “Ci riproviamo a metterci insieme“, ammette Asia, tra lo stupore degli spettatori, che di certo non si aspettavano una notizia simile. “Perché ci siamo lasciati?” Chiede Morgan.

Ed è qui che cominciano a parlare del loro amore a cuore aperto, come forse non avevano mai fatto prima. “Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice.” Un rapporto indubbiamente non facile il loro, in quanto erano spesso inseguiti dai paparazzi. Tutto era vissuto alla luce del sole. Di certo, proteggere la propria privacy in questo modo diventa impossibile.

Asia stessa sottolinea: “L’amore che provavamo faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo.” Tra una battuta e l’altra, in cui entrambi si lasciano andare ai ricordi, scelgono persino il momento in cui tornare a essere una coppia. “Ti adoro, Marco”, dice Asia. “Dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza.”

Morgan risponde: “Quando?” La donna propone le varie stagioni, scherzando un po’ sull’autunno nostalgico. E quando parla della primavera, lui è d’accordo. “Sì, fammi questo regalo, a primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico.” Ma in definitiva, i due torneranno davvero insieme? Sembra una conferma, ma più che altro un gioco. Intanto, però, splende il sereno: hanno ripreso a parlare, a scherzare. E chissà che non possa rinascere in loro l’amore nel cuore.