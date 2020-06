Monica Leofreddi su Instagram: “Vorrei tornare a lavorare, anche dietro le quinte”

editato in: da

Monica Leofreddi su Instagram svela i desiderio di tornare in tv, anche dietro le quinte, dopo una lunga assenza. La conduttrice ha guidato show di successo, come Italia sul 2, dal 2002 al 2006, ma il suo ultimo programma è stato Torto o ragione? Il verdetto finale, che ha guidato nel 2017.

“Io sono sempre ad aspettare che si apra la mia porta per tornare a lavorare – ha confessato Monica in un post apparso su Instagram -. Ho bussato a tanto e credetemi, ho fatto anche telefonate che mi sono costate tanto, non ho mai perso la mia dignità ma mi sono spinta molto oltre il mio orgoglio. Non bisogna mai avere rimpianti e per questo non si deve avere paura di chiedere aiuto. Il compromesso non è mai stata la mia chiave per aprire le porte ma non per questo si deve smettere di lottare. Ricevo molti attestati di stima – ha aggiunto -, ma alla fine non si concretizzano mai. Il vostro supporto ed il vostro affetto mi aiutano tanto a vedere ancora il mio futuro professionale in rosa! Io dietro quella porta ci sono sempre stata anche se spesso forse per alcuni troppo, ho messo i miei affetti prima di tutto. Pentimento? Zero! Ma ora … apriti sesamo!”.

Già qualche tempo fa, intervistata da Blogo, Monica Leofreddi aveva confidato la volontà di tornare in televisione al timone di un contenitore televisivo e non solo come opinionista oppure ospite (come a Vieni da Me di Caterina Balivo). “Vorrei tornare con un programma nuovo che mi permetta di entrare in contatto con le storie delle persone – aveva rivelato -. Poi, ovviamente, dipende dalla fascia oraria. E ci tengo a dire che tra le cose che ho chiesto nelle telefonate di cui ho scritto nel post, c’è anche quella di lavorare dietro le quinte. Non ho velleità del video, a me manca proprio il mio lavoro. Escludendo le prime serate, che non sono il mio pane quotidiano, di contenitori di daytime ce ne sono due o tre. Sistemati quei due o tre… noi siamo tante. So che in questo lavoro la ruota gira, è normale. Non ci vedo cattiveria o una persecuzione nei miei confronti. Voglio credere a chi mi dice che in questo momento non ci sono gli spazi per me”.