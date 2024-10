Milo Ventimiglia presto papà: in arrivo il primo figlio con Jarah Mariano

Fonte: Getty Images Milo Ventimiglia

Un nuovo, tenerissimo arrivo nella vita di Milo Ventimiglia: l’attore che è riuscito di entrare nel cuore di più generazioni con i suoi ruoli in This is us e in Una mamma per amica diventerà presto papà. Ad annunciare la futura nascita è stata sua moglie, Jarah Mariano, con una serie di foto pubblicate sul suo profilo Instagram che la ritraggono con il pancione.

Milo Ventimiglia sarà presto papà

Prima un ragazzo misterioso e problematico pronto a far girare la testa a una più tranquilla e studiosa Rory Gilmore, poi un affettuoso e amorevole padre per i piccoli Pearson interpretando il ruolo di Jack in This is us.

Un personaggio che ha saputo regalarci tantissime emozioni mettendo Milo Ventimiglia nella condizione di interpretare un capofamiglia amato da moltissimi, mettendo in pratica insegnamenti che ora, potrà seguire anche nella vita reale.

L’attore, infatti, diventerà presto papà: ad annunciarlo sua moglie, Jarah Mariano, che ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram un dolcissimo carosello di foto che la ritraggono in costume nel mare delle Hawaii, seduta su una tavola da surf, mostrando un bellissimo pancione.

A corredo delle foto, una didascalia che non lascia dubbi: “Baby a bordo!”. La notizia ha accesso l’euforia di amici e fan della coppia, che hanno immediatamente dimostrato tutto il loro affetto nei confronti dei futuri genitori lanciandosi in congratulazioni e piccole battute divertenti facendo riferimento al ruolo di padre che Milo ha portato avanti in This is us: “Aspettiamo i Fantastici 3!” e, ancora, “Sarà il papà Jack Pearson per eccellenza”.

La storia d’amore tra Milo Ventimiglia e Jarah Mariano

Il futuro nato, di cui ancora non si sa né nome né sesso, è il primo bambino di Milo Ventimiglia e sua moglie Jarah. Bellissima, molto riservata e con un cognome simpaticamente collegato a Milo Ventimiglia (Mariano è il cognome di Jess, il personaggio interpretato dall’attore in Una mamma per amica), Jarah Mariano è una modella originaria delle Hawaii.

La coppia ha iniziato la loro relazione nel 2022, cercando di mantenere il loro amore lontano dai riflettori. Nel 2023 i due si sono sposati in una piccola cerimonia privatissima.

Nonostante la voglia di privacy, Milo, dopo il matrimonio, si è lasciato andare a qualche commento rispetto alla sua storia d’amore in un’intervista: “Abbiamo avuto relazioni che sono andate e se ne sono andate e poi arrivi a un punto in cui incontri il tuo partner e incontri qualcuno che ti ispira in un modo diverso da chiunque altro. Sono grato per lei e sono felice di essere arrivato in questo momento, quindi la vita coniugale è bella“.

Anche Jarah sembra entusiasta del rapporto con suo marito, come raccontato sotto alcune foto della loro cerimonia in stile Hawaii: “L’anno scorso ho sposato il mio migliore amico. Non esistono parole sufficienti per descrivere tutte le qualità speciali che lo rendono quello che è. Posso dire che sono grata per la vita che abbiamo insieme e per la felicità che abbiamo creato”. Ora, la famiglia si allargherà e Milo e Jarah potranno godersi la felicità insieme al loro primo bambino.