È la figlia bellissima di una star: avete capito chi è?

Fonte: IPA Mia Threapleton sul red carpet dei BAFTA 2023

Pelle di porcellana, sguardo magnetico e un sorriso splendido. Se a un primo sguardo questa giovane donna vi ricorda qualcuno, date un premio al vostro occhio di lince: si tratta di Mia Threapleton, la bellissima figlia di Kate Winslet. Seguendo le orme della mamma, anche Mia ha studiato recitazione e si dedica a tempo pieno alla sua carriera nel mondo del cinema. Una giovane attrice in erba che, a giudicare dalla sua ultima interpretazione nel film I am Ruth, sembra sulla strada giusta per raccogliere l’eredità della star di Hollywood.

Mia Threapleton, figlia d’arte e promettente attrice

Classe 2000 e nata a Londra, Mia Honey Threapleton ha soltanto 22 anni ma può già vantare un curriculum di tutto rispetto. La giovane ha deciso di seguire le orme di mamma Kate Winslet e, come lei, ha iniziato presto a studiare recitazione esordendo sul grande schermo a soli 14 anni con il film A Little Chaos. Nel 2020 ha interpretato il personaggio di Alma nel film italiano Shadows, diretto da Carlo Lavagna, per poi passare al ruolo di Rose nella serie tv americana Dangerous Liaisons, uscita nel 2022.

Una passione quella per la recitazione nata praticamente da subito, grazie all’esempio della mamma ma anche a quello del padre. Mia è nata, infatti, dal matrimonio dell’attrice con il regista, produttore cinematografico e sceneggiatore britannico Jim Threapleton. La coppia si era conosciuta sul set del film Hideous Kinky ed era convolata a nozze nel 1998, salvo poi divorziare nel dicembre 2001 appena un anno dopo la nascita di Mia.

Fonte: IPA

Mia Threapleton sulle orme di mamma Kate Winslet

È innegabile che Mia Threapleton stia raccogliendo una pesante eredità. Quella di un’attrice come Kate Winslet che è diventata una delle icone più amate di sempre, sul grande schermo come nella vita. La Winslet è una donna che ha combattuto contro gli stereotipi nel mondo del cinema, con forza ha conquistato il suo successo anche quando qualcuno le remava contro e, non da meno, è una fervente attivista.

Mia ha intrapreso la sua carriera da attrice come la madre, ma da lei ha senza dubbio ereditato la grande voglia di fare e di mettersi in gioco. E, cosa non meno importante, la forte personalità. Ai provini per I am Ruth, l’ultimo film in cui ha recitato al fianco della mamma, nessuno sapeva chi fosse per via del cognome diverso ed è una cosa di cui va molto fiera: essere scelta non per la parentela ma solo ed esclusivamente per via del proprio talento è qualcosa di imprescindibile per questa giovane attrice, che dimostra di avere tutte le carte in regola per fare grandi cose.

Fonte: IPA

La dedica di Kate Winslet per la figlia Mia ai BAFTA TV Awards 2023

Il film I am Ruth è valso a Kate Winslet il premio come Miglior Attrice assegnato dalla British Academy of Film and Television Arts e, per l’occasione, ha sfilato sul red carpet proprio con la figlia.

Eleganti e irresistibili con i look matchy ed entrambe con i capelli raccolti ai BAFTA TV Awards 2023, Mia somiglia sempre più alla sua celebre madre che proprio a lei – con la quale ha condiviso il set – ha voluto dedicare l’importante riconoscimento.

“Se potessi tagliarlo a metà, darei l’altra metà a mia figlia Mia Threapleton – ha detto rivolgendosi alla platea della Royal Festival Hall di Londra, visibilmente emozionata -. L’abbiamo fatto insieme, ragazzina. Ci sono stati giorni in cui è stata un’agonia per lei scavare così profondamente come ha fatto, a volte in un territorio emotivo molto spaventoso e mi ha tolto il fiato”.