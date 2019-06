Meghan Markle fa pace con l’amica Priyanka dopo le polemiche

editato in: da

Meghan Markle e Priyanka Chopra sembrano arrivate a una tregua: le due erano legate da una profondissima amicizia, che però si è andata incrinando nel momento in cui Meghan è entrata a far parte della famiglia reale, ma oggi (secondo le indiscrezioni) sembra tornato il sereno.

Bellissime, famose ed entrambe piene di talento, Meghan Markle e Priyanka Chopra sembravano una coppia di amiche perfettamente affiatate. Priyanka era stata ovviamente tra le invitate della sposa al Royal Wedding dello scorso anno e, proprio in quell’occasione, aveva avuto modo di riallacciare i rapporti con Nick Jonas, che nel giro di un tempo brevissimo è diventato suo marito.

A rovinare la felicità di Priyanka però è stata l’assenza di Meghan Markle al suo matrimonio: la Duchessa di Sussex all’epoca era nel pieno della gravidanza, e non se l’è sentita di affrontare un viaggio fino in India, dove il matrimonio si è celebrato. Questa “versione ufficiale” diramata dalle fonti vicine alla Famiglia Reale, non aveva affatto soddisfatto Priyanka, la quale era rimasta molto delusa dal non ricevere nemmeno un messaggio di scuse dalla Duchessa di Sussex, la quale era troppo impegnata nella gestione dei suoi impegni ufficiali con la Royal Family.

Dopo questi avvenimenti, l’assenza di Priyanka Chopra, dal lussuosissimo baby shower, che Meghan ha organizzato negli States insieme alle sue amiche di sempre, è sembrata molto sospetta: che si sia trattato di un dispetto che Priyanka ha voluto fare alla sua ex best friend?

Ufficialmente, la Chopra era travolta da impegni lavorativi che hanno impedito di partecipare alla festa della sua (ex?) migliore amica, ma anche questa sembrava una pessima scusa, per mascherare il fatto che Priyanka ce l’avesse a morte con Meghan.

Fortunatamente le cose sembrano essersi rimesse a posto: i tabloid britannici hanno annunciato che finalmente Priyanka Chopra e Nick Jonas hanno fatto visita al royal baby, portando con sé un grosso numero di costosissimi regali firmati Tiffany. Secondo altre indiscrezioni, Priyanka e Nick sono stati conquistati dal bambino e soprattutto hanno ristabilito ottimi rapporti con la Duchessa.