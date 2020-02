Chi è Lorenzo Licitra, l’amico di Gabriele Rossi

editato in: da

Ci sarebbe Lorenzo Licitra dietro l’allontanamento improvviso fra Gabriele Rossi e Gabriel Garko. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal settimanale Spy, il rapporto fra i due attori si sarebbe incrinato a causa dell’entrata in scena del cantante, divenuto molto amico di Rossi.

Qualche settimana fa i due erano stati paparazzati dal settimanale Chi insieme a Milano, fra selfie, sorrisi e passeggiate. Un’intesa speciale che avrebbe causato molti problemi a Gabriel Garko, spingendolo ad allontanarsi dall’amico conosciuto sul set de L’Onore e il Rispetto molti anni fa. Se il re delle fiction ha spesso parlato del rapporto con Gabriele nelle sue interviste, Rossi è sempre apparso più riservato e restio a svelare qualcosa di più.

Ma chi è Lorenzo Licitra? Classe 1992, originario di Ragusa, è arrivato al successo grazie a X Factor. Nel 2017 infatti ha trionfato nello show Sky, aggiudicandosi la vittoria nel team di Mara Maionchi e battendo in finale i Maneskin. Tenore talentuoso, ha iniziato a studiare canto quando aveva solamente 16 anni, frequentando il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza e l’Accademia Teatro alla Scala di Milano con la direzione del Tenore G. Veneziano. Ha lavorato e studiato con Margaret Carsana, Sergio Carubba e Peppe Arezzo, grandi nomi della lirica.

Il suo debutto in tv è arrivato con la trasmissione Io Canto di Gerry Scotti, in seguito ha cantato sui palchi di tutto il mondo, dal Sudafrica alla Turchia, ed è approdato a X Factor dove ha conquistato il pubblico con il suo talento. Molto riservato e lontano dalle luci dei riflettori, Licitra ha raccontato qualcosa di più sulla sua vita privata nel corso del programma Sky.

“Non sono mai stato abbastanza sicuro di quello che sono a livello fisico ed esterno – ha confessato -. Avevo 20 anni e 40 chili in più. Mi sentivo molto brutto. Non mi piacevo e in me è cresciuta tanta insicurezza. Mi sentivo imprigionato, ma da me stesso. La mia voce forse non funzionava con quello che era l’esterno”.