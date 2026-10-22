Katy Perry torna negli anni 2000: frangetta rock e abito vintage di 22 anni fa

Sul red carpet dell'omaggio a Dolly Parton a Nashville, Katy Perry sfoggia una frangetta rock e un abito Roberto Cavalli del 2004, tra stampe animalier, pelle e sensualità

IPA / Getty Images Katy Perry, 10 look che hanno fatto la storia tra follia e divertentimento

Katy Perry ha deciso di riportare gli anni Duemila sul red carpet, e lo ha fatto con un look che mescola sensualità, nostalgia e una buona dose di carattere. In occasione dell’omaggio a Dolly Parton, la popstar ha sorpreso con una nuova immagine dall’anima rock e una scelta di stile che racconta molto più di quanto sembri a prima vista. Perché, questa volta, il passato ha decisamente qualcosa da dire.

Katy Perry omaggia Dolly Parton e rispolvera un Roberto Cavalli del 2004

Nashville ha riunito alcune delle voci più celebri della musica americana per una serata dedicata a Dolly Parton, icona del country scomparsa lo scorso agosto. L’occasione era CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, lo speciale televisivo trasmesso su ABC e Disney+, pensato per celebrare la carriera, la musica e l’eredità artistica di una donna che ha fatto della propria personalità una firma riconoscibile anche nella moda.

Tra le protagoniste della serata anche Katy Perry, che ha interpretato a modo suo lo spirito dell’evento. Difficile, del resto, pensare a un omaggio a Dolly Parton senza concedersi qualche libertà stilistica: la cantante di Jolene ha trasformato capelli voluminosi, abiti scenografici e accessori vistosi in un autentico linguaggio personale.

La popstar di Firework ha scelto di lasciarsi ispirare da quell’estetica esuberante, recuperando un pezzo d’archivio firmato Roberto Cavalli, appartenente alla collezione Primavera/Estate 2004. Un abito che ha dunque ben 22 anni, ma che conserva intatta tutta l’energia provocatoria della moda di inizio millennio.

La creazione, composta da un lungo abito stampato e da un bustier-reggiseno in pelle, è un concentrato dell’immaginario Cavalli: stampe esotiche, sensualità dichiarata, contrasti materici e una silhouette costruita per valorizzare il corpo femminile.

Il vestito scivola lungo la figura seguendo una linea aderente sui fianchi, per poi aprirsi leggermente verso il fondo. La stampa alterna motivi animalier, disegni che ricordano il piumaggio degli uccelli e sfumature calde, passando dall’arancione bruciato al beige, dal bronzo al marrone cioccolato. Un gioco di colori e fantasie che rende l’insieme particolarmente movimentato, senza bisogno di aggiungere altri elementi decorativi.

A catturare l’attenzione è soprattutto la parte superiore. Il bustier in pelle color cuoio, con coppe strutturate e una lavorazione ornamentale, disegna un décolleté profondo e introduce una componente quasi corsettata. Le spalline sottili alleggeriscono visivamente la costruzione, mentre la morbidezza del tessuto stampato crea un contrasto interessante con la rigidità del corpetto.

È proprio questa combinazione a rendere il capo così rappresentativo degli anni Duemila, quando Roberto Cavalli era uno dei grandi interpreti di un glamour audace, fatto di stampe riconoscibili e sensualità senza troppe timidezze.

E c’è anche una curiosità economica: secondo quanto riportato da The Fashion Spot, il completo vintage sarebbe valutato circa 12.800 dollari. Una cifra che racconta quanto alcuni pezzi d’archivio siano diventati oggetti del desiderio per collezionisti e appassionate di moda.

Katy Perry cambia look: la frangetta rock è il vero colpo di scena

Se l’abito ha riportato Katy Perry nel 2004, a completare il viaggio nel tempo ci ha pensato l’hairstyle. La cantante ha infatti sfoggiato una frangetta nera, leggera e irregolare, accompagnata da lunghissimi capelli corvini, lavorati in onde morbide e dall’effetto volutamente spettinato.

Un cambio d’immagine che le regala un’allure decisamente più rock, con qualche riferimento all’estetica gothic e a quella delle rockstar dei primi anni Duemila. La frangia sfiora le sopracciglia, si apre leggermente al centro e incornicia lo sguardo senza appesantire il viso. Il resto della chioma, lasciato libero sulle spalle, crea invece una cornice scura che contrasta con i toni caldi dell’abito.