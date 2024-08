Katy Perry, per la festa in onore della pubblicazione del suo ultimo album, ha indossato un look pitonato, composto da minigonna e micro top

Fonte: Getty Images Katy Perry

Katy Perry ha deciso d’impressionare tutti con il suo ultimo look, arricchito da dei capi d’abbigliamento pitonati, e composto da un top e da una minigonna dello stesso stile. La star della musica ha scelto questo sorprendente outfit per celebrare l’uscita del suo ultimo album, 143, partecipando a una festa, che ha avuto luogo negli ultimi giorni a West Hollywood.

Katy Perry, il look pitonato

Katy Perry è pronta a tornare alla ribalta internazionale con un nuovo album, che s’intitola 143, e promette di diventare un successo unico, come quelli che l’artista ha pubblicato in precedenza. La cantante ha annunciato la pubblicazione del disco, con un post, condiviso sul suo account Instagram ufficiale, in cui ha chiesto a tutti i suoi ammiratori di scegliere la copertina che preferivano per l’album. Il contenuto digitale di Katy Perry era stato accompagnato da alcune foto della cantante, in posa su una macchina sportiva, mentre mostrava le diverse possibile grafiche del suo ultimo lavoro artistico.

Per l’occasione, la musicista ha indossato uno straordinario top grigio, arricchito da diversi cut out, posti sia nella parte anteriore, che sulle maniche del capo d’abbigliamento. Anche la scollatura della maglietta presentava dei particolari decori, sotto forma di diverse bretelle grigio metalliche, che formavano anche un giro intorno al collo della cantante. Il look era completato da un paio di stivali alti, con il tacco, in una meravigliosa stampa pitonata.

Fonte: IPA

Lo stile animalier è stato protagonista anche dell’outfit sorprendente, sfoggiato da Katy Perry, per la festa in onore del suo ultimo disco. Per l’occasione, infatti, la cantante ha indossato un micro top pitonato con due cut out sul seno e una mini gonna nello stesso stile. Il capo d’abbigliamento, molto corto, lasciava scoperti i fianchi della musicista e parte del suo abbigliamento intimo nero, decorato con delle borchie.

Katy Perry, gli accessori d’effetto

Katy Perry ha deciso d’indossare un outfit pitonato per il suo ultimo impegno pubblico, accompagnandolo con degli accessori coordinati. La cantante, infatti, oltre alla gonna e al top dallo stile animalier, si è presentata alla festa anche con dei guanti, nello stesso stile, alti fin sopra al gomito e con delle vistose chiusure sui lati.

Ma anche le calzature, indossate dalla musicista, erano di sicuro effetto. Si trattava, infatti, di un paio di stivali neri di pelle con il tacco alto e lo stesso design pitonato. Anche la borsa della cantante era dello stesso materiale delle scarpe. Katy Perry ha completato il look con un paio d’occhiali scuri dalla forma allungata e ha lasciato la sua chioma sciolta in una piega liscia. La cantante non ha sfoggiato, però, tanti gioielli, a parte un paio d’orecchini d’oro.

L’ultima produzione musicale di Katy Perry, Lifetimes, parte del disco in uscita, sembra averle procurato non pochi grattacapi, visto che, secondo alcune indiscrezioni, la cantante non avrebbe avuto l’autorizzazione per girare il videoclip musicale del brano in una delle Isole Baleari, S’Espalmador. Nel paradiso spagnolo si trova, infatti, una vasta zona protetta che, secondo i rumors, non sarebbe stata rispettata dalla musicista.