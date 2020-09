editato in: da

Orlando Bloom e Katy Perry, la storia d’amore più invidiata di Hollywood

Katy Perry si mostra 5 giorni dopo il parto e ci impone di non avere paura. La popstar è diventata mamma di Daisy Dove, nata dal suo amore per l’attore Orlando Bloom. Un grande cambiamento per Katy che sta affrontando per la prima volta gioie e mutamenti della maternità. Proprio come aveva fatto durante la gravidanza, anche dopo la nascita della piccola Daisy, la Perry ha voluto condividere alcune foto su Instagram.

La cantante ha postato nelle Stories uno scatto che la ritrae di fronte allo specchio senza trucco e con i capelli un po’ spettinati, ma comunque bellissima. L’immagine, pubblicata nella serata dei Video Music Awards di MTV, è piuttosto significativa. Katy infatti ironizza sul suo look costituito da nursing bra per l’allattamento e mutande contenitive. Un vero e proprio inno al body positive e una lezione per chi fatica ad accettarsi, soprattutto dopo un periodo di cambiamento (fisico e psicologico) come la gravidanza.

Dopo aver citato i marchi del suo outfit da neomamma, la cantante ha completato il selfie con un tag molto ironico, scrivendo che a realizzare l’acconciatura e il trucco – come accade per i red carpet – era stato @exhaution, ossia “l’esaurimento”. 35 anni e una lunga carriera nel mondo della musica, la Perry non ha mai nascosto le sue fragilità, ma le ha rese un punto di forza, spingendo anche i suoi fan ad accettarsi.

Qualche tempo fa, ad esempio, aveva raccontato il dolore per l’addio a Orlando Bloom. I due stanno insieme dal 2016, ma un anno dopo l’inizio della relazione avevano vissuto una profonda crisi. Un momento complicato che hanno superato brillantemente e ora, dopo la nascita di Daisy Dove, sono pronti alle nozze.

“Essere incinta durante una pandemia è stato un ottovolante emotivo – aveva confessato a People poco prima del parto – […] Non sono intoccabile o invincibile, ma così è un po’ più simile all’acqua sul dorso di un’anatra. Le cose mi scorrono addosso”. Oggi Katy è felice accanto a Orlando Bloom e pronta a vivere una nuova avventura da mamma, fatta di piccole scoperte, momenti difficili e grandi gioie. “Voglio solo essere un essere umano e avere la dimensione della vita”, aveva spiegato. Parlando di un futuro fatto solo di “famiglia, amore, risate e intimità”.