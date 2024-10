È morto a 84 anni l'attore statunitense John Amos, noto per il ruolo ne Il principe cerca moglie e in Radici

Fonte: Getty Images John Amos

Si è spento a 84 anni, per cause naturale, il celebre attore John Amos. La morte è avvenuta lo scorso 21 agosto, ma soltanto oggi è arrivata la notizia, comunicata dal figlio Kelly Christopher. Amos, ex pugile e attore candidato agli Emmy, si era fatto amare dal grande pubblico per il suo ruolo nella nota serie Good Times e per la partecipazione al cult della commedia Il principe cerca moglie.

Morto l’attore John Amos, lo annuncia il figlio

L’attore John Amos è morto a 84 anni a Los Angeles, la città in cui viveva. È successo lo scorso 21 agosto, ma solo più di un mese dopo il figlio Kelly Christopher Amos ha trovato la forza di dare la triste notizia. Con un comunicato ufficiale, riportato dalla rivista People, Kelly ha dichiarato: “È con sincera tristezza che vi comunico che mio padre è passato a miglior vita. Era un uomo gentilissimo e un cuore d’oro ed era amato in tutto il mondo. Molti fan lo considerano il loro padre televisivo. Ha vissuto una bella vita. La sua eredità vivrà nei suoi eccezionali lavori televisivi e cinematografici come attore”.

Poche settimane prima della morte, l’attore era stato ricoverato per problemi cardiaci. “Era mio padre, il mio migliore amico e il mio eroe. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno in questo momento” ha concluso il figlio. Amos lascia anche la seconda figlia Shannon e l’amata moglie Noel J. Mickelson.

Volto delle sit com più amate

John Amos nacque nel New Jersey nel 1939, al mondo della recitazione è arrivato dopo una carriera nel pugilato. La sua carriera da attore inizia nel 1970 con la partecipazione alla nota sit com Mary Tyler Moore Show. In seguito, il suo ruolo più famoso, per cui ha ricevuto una nomination agli Emmy: il padre disoccupato cronico di Good Times. Allontanato dal set per un temperamento troppo focoso, Amos ha recitato in seguito nelle serie The District e nelle famose I Robinson, Willy il principe di Bel Air e A-Team.

Dal piccolo al grande schermo, esordisce al cinema con il grande classico Sweet Sweetback’s Baadasssss Song, diretto da Melvin Van Peebles nel 1971. Apprezzato dal grande Eddie Murphy, ha interpretato il suo braccio destro nella commedia sempre verde de Il principe cerca moglie. Accanto a Sylvester Stallone ha recitato nel film del 1989 Sorvegliato speciale. Il regista horror Dario Argento lo ha voluto nell’episodio Il gatto nero del film Due occhi diabolici. La carriera al cinema prosegue con ruoli variegati e pellicole di diverso genere, da Kaan principe guerriero al thriller 58 minuti per morire, Mac di John Turturro e il simpatico Il dottor Dolittle 3 del 2006.