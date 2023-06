Addio a Glenda Jackson, la deputata che vinse l’Oscar: la vita tra cinema e politica

Ci lascia Glenda Jackson, morta a 87 anni, a Londra. Una vita divisa tra politica e cinema la sua, che l’ha condotta a vincere per ben due volte l’Oscar. L’attrice inglese sembra essere “morta serenamente”, secondo quanto è stato reso noto dal suo agente. Interprete eccellente del cinema drammatico (ha trionfato nel “Re Lear” come protagonista), si è accorto del talento della Jackson il regista Melvin Frank che con “Un tocco di classe” le diede il ruolo che nel 1974 le fece vincere il secondo Oscar dopo quello ottenuto nel 1971 per “Donne in amore”, statuette mai ritirate, cui si aggiungono a molti altri premi, fra cui due David di Donatello) ed altri per il teatro e la tv.

Glenda Jackson, deputata e attrice, è morta: l’annuncio

“Attrice e politica due volte vincitrice dell’Oscar, è morta serenamente nella sua casa di Blackheath Londra questa mattina dopo una breve malattia con la sua famiglia al suo fianco”, ha detto Lionel Larner. Glenda Jackson se n’è andata dopo averci regalato pagine indimenticabili del teatro di Peter Brook e del cinema di registi straordinari del calibro di Ken Russell e Schlesinger.

La Jackson ha condotto una vita in egual modo divisa tra cinema e teatro, con quello che in molti definiscono un entusiasmo venato da una lucida ironia. Esempio lampante è il suo primo successo, “Donne in amore”, tratto dal libro di Lawrence, in cui ha interpretato una scultrice in una narrazione agile e mai stantia sull’ambiguità dell’amore. Con Russell diede voce e movimenti alla moglie di Ciaikovskji in “L’altra faccia dell’amore”. In Italia interpretò “Il sorriso del grande tentatore” di Damiani, nel ruolo di una suora che confessa personaggi molto particolari.

Una vita tra cinema e politica Glenda Jackson è nata a Birkenhead, vicino a Liverpool, in Inghilterra, da famiglia proletaria il 9 maggio del 1936. Si sposò nel 1958 con Roy Hodges. Il loro matrimonio durò fino al 1976 e dalla loro unione nacque il figlio Dan. Ma la carriera della Jackson, come è noto, non si limitò alla recitazione. Da sempre importante attivista politica laburista, nelle elezioni del 1992 fu eletta deputato alla Camera dei comuni nel collegio di Hampstead e Kilburn. Da quel momento dedicò all’attività politica ben 20 anni, durante i quali rimase lontana delle scene, concentrandosi sul suo ruolo di ministro ombra dei trasporti dal 1997 al 1999, ma decidendo poi di non ricandidarsi a causa dell’età. Il ritorno in scena all’Old Vic come re Lear è trionfale, decorata da premi, e poi recita in una bella commedia di Albee “Tre donne alte” (messa in scena di recente all’Elfo dove sarà ripresa), vincendo il Tony award, dopo 30 anni di assenza da Broadway. Certo il successo nasce, dopo aver fatto la commessa in farmacia e studiato all’Accademia, dopo il debutto in “Tavole separate” quando entra nella Royal Shakespeare Company. Qui lavora col grande Peter Brook nel ruolo della rivoluzionaria assassina Charlotte Corday nel “Marat/Sade” di Peter Weiss, ruolo che replicò anche nella versione per il cinema del 67.

(Articolo in aggiornamento)

