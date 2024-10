Myrta Merlino, chi è il figlio Giulio Tucci

Fonte: IPA Myrta Merlino

Diventata uno dei volti più popolari di Canale 5 grazie alla conduzione di Pomeriggio 5, Myrta Merlino è molto più che una figura televisiva. Dietro le luci dei riflettori, è una madre presente e affettuosa, profondamente legata ai suoi tre figli.

Tra loro, spicca il nome di Giulio Tucci, il primogenito gemello, che condivide con la madre un rapporto di grande affetto e stima reciproca. Ma chi è realmente Giulio e qual è il suo rapporto con una madre così esposta mediaticamente?

Chi è Giulio Tucci

Nato nel 1997 dalla relazione tra Myrta Merlino e Domenico Tucci, Giulio è il primogenito della conduttrice. Da sempre lontano dal mondo dello spettacolo, Giulio preferisce mantenere un profilo basso, proprio come il suo fratello gemello Pietro. Riservato e discreto, è riuscito a costruire una carriera lontano dai riflettori, lavorando nel settore del marketing per un’azienda di moda.

Giulio e i suoi fratelli – Pietro e la sorella minore Caterina, nata nel 2001 dalla relazione di Myrta con Domenico Arcuri – condividono il desiderio di vivere la loro vita privata senza l’invadenza mediatica, pur rimanendo sempre vicini alla madre.

Nonostante questo, il rapporto tra lui è Myrta è spesso tema dei post Instagram della conduttrice, che mostra fieramente il figlio senza nascondere il loro bellissimo rapporto.

Myrta Merlino, l’avventura come madre

Essere madre di tre figli e una figura pubblica di spicco non è semplice. Myrta Merlino lo ha spesso confessato apertamente, parlando del suo difficile equilibrio tra lavoro e famiglia. Nonostante le difficoltà, la conduttrice ha raccontato spesso che i figli sono per lei un porto sicuro, uno spazio di sostegno e ammirazione che l’aiuta a essere la donna che è.

In un’intervista in cui ha raccontato la sua storia di madre, Myrta ha descritto Giulio come un figlio molto affettuoso, coinvolgente e capace, insieme a Caterina e Pietro, di farle sentire la loro presenza e il loro appoggio.

Un legame strettissimo che si è venuto a creare fin dalla nascita dei due gemelli: la sua esperienza di maternità è infatti iniziata in modo drammatico. Rimasta incinta molto giovane, ha dovuto affrontare da sola la nascita dei due figli, mentre il suo primo marito, Domenico Tucci, si trovava in coma a causa di un grave incidente.

Un periodo che la conduttrice ha deciso di vivere con coraggio trasferendosi a Roma per motivi lavorativi e portando a vanti la sua vita e quella dei suoi figli cercando un equilibrio che potesse rendere felici ogni membro della sua famiglia.

Pur avendo segnato profondamente il suo percorso come madre, l’accaduto le ha permesso di immergersi in un ruolo che descrive come la sua sfida più difficile ma anche e il suo orgoglio più grande.

Ora, i ragazzi sono grandi e Myrta vive una relazione con l’ex allenatore ed ex calciatore Marco Tardelli, ma il rapporto con i suoi figli mantiene la stessa forza perché, come raccontato da lei stessa in un post dedicato ai gemelli: “ Tra emozioni, errori, slanci, paure, gioie, cadute rovinose e rinascite prodigiose hanno colorato e trasformato la mia vita“.