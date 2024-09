Naomi Campbell in passerella per Ralph Lauren alla Fashion Week

Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con una sfilata indimenticabile ambientata nella splendida cornice degli. Tra le protagoniste in passerella, l'intramontabile Naomi Campbell , che incarna alla perfezione lo stile senza tempo del brand. Nel suo primo look, Naomi indossa, sopralogata e legata con disinvoltura in vita. A completare il look, un cche conferisce, perfettamente in linea con l’estetica sofisticata ma accessibile del marchio.