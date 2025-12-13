Tanti auguri Dick Van Dyke: 100 anni da sogno
Se si parla di attori amatissimi, Dick Van Dyke è di certo nell’Olimpo dei pochi prescelti. Uno di quelli in grado di far sciogliere il cuore di chiunque con un semplice sorriso. È lì in cima con pochi altri, come il compianto Robin Williams. Molti temono di leggere quella tremenda notizia, che un giorno arriverà e in merito alla quale l’ex spazzacamino scherza da tempo. Ma non è questo il giorno, citando Aragorn. Oggi è il giorno in cui Dick van Dyke compie 100 anni. È nato infatti il 13 dicembre 1925 e in tutti questi anni ha lavorato per costruire una carriera gigantesca.