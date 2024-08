Fernanda Lessa, brutto incidente mentre passeggiava con i cani: cos’è successo all’ex GF

Fonte: IPA Fernanda Lessa rasicura i fan dopo il brutto incidente

Una tranquilla giornata in compagnia dei suoi amati cani ha preso una piega inaspettata per Fernanda Lessa. L’ex modella e dj brasiliana ha raccontato, tramite i social, di essere stata vittima di un incidente domestico avvenuto all’inizio di agosto. La 47enne ha condiviso con i suoi follower il racconto dettagliato di quanto accaduto, rassicurando i quasi 100mila utenti che la seguono con una serie di foto che documentano il suo stato di salute.

La caduta inaspettata durante una passeggiata al parco

Attraverso un reel pubblicato su Instagram, Fernanda Lessa ha svelato che l’incidente è avvenuto mentre stava portando a spasso i suoi due cani. L’incidente è avvenuto in modo improvviso: mentre passeggiava con i suoi cani, uno di loro ha strattonato improvvisamente, facendole perdere l’equilibrio e cadere faccia a terra.

Quella che doveva essere una semplice passeggiata si è trasformata in un momento di paura: “Doveva essere solo una passeggiata al parco con i miei due cani, invece sono caduta”.

La dj ha descritto con precisione l’incidente, spiegando che la caduta è avvenuta quando è scivolata dal sesto gradino mentre scendeva le scale, finendo faccia a terra. Nonostante l’impatto, fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze.

Il percorso di guarigione documentato sui social

Nonostante la paura iniziale, Fernanda Lessa ha voluto tranquillizzare i suoi fan, mostrando immagini che illustrano il suo recupero. La caduta le ha causato una ferita piuttosto seria al viso, tanto da dover ricorrere a quattro punti di sutura sopra le sopracciglia.

“Non sono ancora al 100%, ma ci sono vicina”, ha scritto nella didascalia di uno dei suoi post, lasciando intendere che il suo recupero sta procedendo nel migliore dei modi.

Il sostegno degli amici e dei fan

La notizia dell’incidente ha immediatamente suscitato una valanga di messaggi di supporto da parte di amici e colleghi. Tra i primi a farle sentire la loro vicinanza ci sono stati personaggi del mondo dello spettacolo, come lo chef Davide Calligari e Paola Iezzi, del celebre duo Paola & Chiara. Anche il modello Andrea Denver ha voluto mandare i suoi auguri, unendosi a centinaia di fan che hanno espresso il loro affetto nei commenti ai post della dj.

Progetti futuri, tra musica, moda e sensibilizzazione

Fernanda Lessa, ex modella di fama internazionale e showgirl, ha intrapreso un percorso artistico che unisce le sue due grandi passioni: la musica e la moda. Negli ultimi anni, ha trovato nella consolle la sua nuova dimensione creativa, affermandosi come DJ in numerosi locali e festival sparsi per l’Italia.

Accanto alla sua carriera artistica, Fernanda Lessa ha scelto di condividere la sua storia di rinascita personale. Dopo aver affrontato un lungo periodo di difficoltà legato alla dipendenza da alcol e sostanze, oggi utilizza la sua esperienza per sensibilizzare su questi temi. Partecipa a programmi televisivi e rilascia interviste, dove racconta il suo percorso verso la guarigione, con l’obiettivo di ispirare altre persone che si trovano ad affrontare situazioni simili.

Per il futuro, Fernanda Lessa ha ambizioni che vanno oltre la musica. Uno dei progetti che le sta più a cuore è la creazione di un format innovativo che esplori l’intreccio tra moda e musica, due mondi che hanno sempre fatto parte del suo universo. L’idea è quella di raccontare come le tendenze musicali influenzino lo stile, unendo due delle forme d’arte che l’hanno accompagnata lungo tutta la sua carriera.