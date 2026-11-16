Farouk Kassam, che cosa fa e dove vive dopo il rapimento

Farouk Kassam è stato protagonista di uno dei sequestri più drammatici della cronaca italiana: oggi è un imprenditore, vive tra diverse città e ha costruito una famiglia

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Farouk Kassam

Aveva soltanto sette anni quando il suo nome finì sulle prime pagine dei giornali e nelle case di milioni di italiani. Farouk Kassam è il bambino rapito in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992, una vicenda che si trasformò in un incubo durato 177 giorni e che segnò profondamente la sua famiglia e l’opinione pubblica.

Oggi Farouk è un uomo di 42 anni, una carriera solida e una bella famiglia. Quel terribile episodio però continua a far parte della sua storia personale e anche della storia del Paese perché nessuno che ha vissuto quegli anni può averlo dimenticato.

Il rapimento di Farouk Kassam, 177 giorni di prigionia

Farouk Kassam fu sequestrato nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1992. Si trovava nella villa di famiglia a Porto Cervo quando un gruppo di uomini armati fece irruzione nell’abitazione e lo portò via. Il padre Fateh era un noto imprenditore, proprietario di un albergo in Costa Smeralda, e il rapimento ebbe immediatamente una grande risonanza mediatica.

I rapitori chiesero inizialmente una cifra esorbitante: 10 miliardi di lire. Una somma impensabile per la famiglia che, sebbene facoltosa, non disponeva certo di tanta liquidità. Per quasi sei mesi il bambino rimane nelle mani dei sequestratori, mentre la famiglia cerca disperatamente di ottenere la sua liberazione. Le trattative sono difficili e la vicenda assume contorni sempre più drammatici. Uno degli episodi più crudeli è la mutilazione di una parte dell’orecchio sinistro di Farouk: un frammento viene fatto recapitare ai genitori come prova che il bambino è ancora vivo, ma anche come minaccia per accelerare il pagamento del riscatto. Il gesto provoca un’ondata di indignazione e solidarietà, con manifestazioni e iniziative in tutta Italia per chiedere la sua liberazione.

Dopo 177 giorni di prigionia, tra il 10 e l’11 luglio 1992, Farouk viene finalmente liberato durante un’operazione delle forze dell’ordine tra Oliena e Dorgali. Se il riscatto sia stato pagato o meno resta ancora un mistero. Non è mai stata fatta nessuna dichiarazione ufficiale ma qualche accenno fatto da Kassam lascia supporre che una somma, anche se inferiore alla richiesta iniziale, sia stata versata ai sequestratori.

Che cosa fa oggi Farouk Kassam e dove vive con la moglie e la figlia

Oggi Farouk Kassam ha 42 anni e una vita da cittadino del mondo. Nato in Canada, cresciuto tra diversi Paesi e con una famiglia dalle origini internazionali, oggi lavora nella gestione di investimenti immobiliari e finanziari. La sua attività professionale lo porta a spostarsi frequentemente e a dividere il proprio tempo tra Roma, Dubai e Londra. Tra i luoghi ai quali è particolarmente legato ci sono però anche la Sardegna, dove torna regolarmente.

La sua vita privata è lontana dai riflettori. Farouk è sposato e ha una figlia, Sofia, di quattro anni. La famiglia è per lui un punto di riferimento importante e la paternità rappresenta un capitolo completamente nuovo rispetto all’infanzia vissuta sotto il peso del rapimento. Nonostante il trauma, non ha voluto rinunciare a vivere serenamente e a costruire il proprio futuro.

In un’intervista ha raccontato di aver impiegato molti anni per riuscire ad affrontare davvero quanto accaduto. Soltanto intorno ai 35 anni, anche grazie al periodo trascorso negli Stati Uniti, ha sentito di essere riuscito a liberarsi in parte del peso di quei ricordi.

La serie tv sul rapimento di Farouk Kassam

La sua storia torna in televisione con 177 giorni. Il rapimento di Farouk, miniserie con Marco Bocci e Antonia Desplat diretta da Carlo Carlei, e in onda su Rai 1 dal 16 novembre 2026. La fiction ripercorre il sequestro del 1992, raccontando i mesi di prigionia, le trattative per la liberazione e le conseguenze sulla famiglia. Lo stesso Farouk ha calcato il red carpet insieme al resto del cast durante la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.