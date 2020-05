Il dolore di Alba Parietti per Ezio Bosso: “Ti ho amato moltissimo”

editato in: da

Ezio Bosso, “Addio Maestro”: il ricordo commosso dei vip

Alba Parietti non smette di ricordare Ezio Bosso e su Instagram racconta tutto il suo dolore per la scomparsa del grande pianista. Un legame, quello dell’artista con la showgirl, molto forte, che entrambi hanno sempre custodito e protetto dai gossip. Soprattutto dopo che qualche tempo fa la Parietti aveva parlato di un “musicista misterioso” per cui avrebbe abbandonato tutto.

“Tutti credono che io ami troppo me stessa – aveva confessato sulle pagine di Oggi -, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo. Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno straordinario musicista e un uomo geniale. E che… sì, ho pensato che poteva essere la persona giusta. Lui, però, ha scelto di non trasferire nella quotidianità quella che poteva essere la magia di un sogno. L’affinità elettiva e la stima reciproca rimangono intatte”.

La morte di Ezio Bosso ha colpito moltissimo i vip che avevano avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo, da Carlo Conti, che l’aveva voluto ospite a Sanremo, a Lorenzo Giovanotti, sino ad Alfonso Signorini. Su Instagram la Parietti non ha nascosto di essere sconvolta e triste per la scomparsa del pianista, raccontando le sue emozioni, forse come non aveva mai fatto prima.

“Ciao Ezio, ti ho amato moltissimo”, ha scritto nelle Stories, postando alcune foto del compositore. Tanti i post che Alba ha scelto di dedicare a Bosso, uno dietro l’altro, come se non riuscisse a contenere il dolore e sentisse il bisogno di raccontarlo ed esternarlo per stare un po’ meglio.

“Ci sono giorni in cui non riesci a dire nulla – ha scritto -. Ci sono giorni in cui rivedi tutto e lo leggi con occhi diversi e comprendi ciò che non volevi capire. Ci sono giorni in cui capisci che il tempo è finito e quello che hai dato e ricevuto rimarrà dentro di te per sempre. Ci sono giorni in cui nessuno può trovare le parole , ma tu quell’amore che ti arriva lo devi accogliere e ascoltare. Perché il tempo è prezioso proprio perché scorre inesorabilmente e ciò che ti sembrava eterno, lo rimane solo nei tuo cuore. Ci sono giorni in cui non avresti voluto mai svegliarti. Il tempo non ci da tempo”.

“Mi sono alzata, non capivo bene – si legge ancora -, perché tanti messaggi, perché tante telefonate? Ho avuto paura a leggere. Capisco che qualcosa di brutto è accaduto. Sono quei giorni pieni di confusione, dove rifiuti di aprire gli occhi, dove le gambe non ti reggono e i sensi di colpa di divorano. Dove non trovi scampo. Ancora una volta. Un’altra persona che va via nella mia vita si è portata via per sempre una parte di me”.

E poi le canzoni, le più belle di Ezio Bosso, che Alba ha voluto condividere con i follower, prima di dedicare al musicista una poesia splendida di Emily Dickinson.