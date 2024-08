Come si indossa il double denim secondo Cate Blanchett: il look casual-chic

Cate Blanchett è stata avvistata per le strade di New York avvolta (di nuovo) nel double denim. Svelati tutti i dettagli del look da urlo.

Fonte: IPA Cate Blanchett

La difficile equazione jeans più jeans ha costituito per anni un autentico spauracchio per gli attenti osservatori della moda: indossare il total denim, sino a poco tempo addietro, era da considerarsi un azzardo davvero troppo grande. Una cosiddetta caduta di stile, passibile di salatissima multa fashion e conseguente destinazione presso – una del tutto immaginaria – lista nera. Un viaggio di sola andata, se non fosse chiaro. Almeno fino a quando il total denim non ha iniziato a calcare le passerelle suscitando aria di meraviglia, e fino a quando è divenuto una vera ossessione per le celebrities, che lo adottano con nonchalance in più e più occasioni. E, se tra loro v’è n’è una a brillare più delle altre, questa è Cate Blanchett.

(Ancora) total denim per Cate Blanchett: il look da urlo

L’amatissima attrice è stata paparazzata, nei pressi degli Good Moring America Studios, illuminare le strade di New York avvolta dal denim da capo a piedi. Una scelta coraggiosa, non tanto per il passato complicato del tessuto ora in trend quanto per aver osato sfidare delle così bollenti temperature.

Fonte: IPA

Il chiacchierato look prevedeva una camicia accessoriata di tasche in stile utility, sciancrata e semplice nella sua silhouette, abbinata ad un paio di jeans a gamba larga. Il lavaggio? Il medesimo, da cima a fondo. Unica interruzione concessa la cintura a cingere la vita, scelta alta ed in pelle color mogano. L’importante fibbia presentava inoltre dettagli in oro giallo a riprendere l’esatto tono dei luminosi bottoni della camicetta.

Fonte: IPA

In quanto agli accessori Cate Blanchett ha optato per un paio di slingback pitonate nella nuance del ruggine, ed inforcato degli occhiali da vista nel gettonatissimo modello Aviator. Una importante lezione di stile, quella fornita, in materia di casual-chic.

È ufficiale: Cate Blanchett ama il double denim

Tutti gli indizi portano ad una sola teoria: quella di Cate Blanchett per il double denim è vero amore. Non è passato poi molto tempo dalla sua apparizione in “total blue jeans” presso il red carpet del Festival di Cannes 2024.

Era il settimo giorno dello sfarzoso evento quando l’attrice australiana aveva deciso di presentarsi in un look di carattere casual ma egualmente super cool, fornendo ai presenti una preziosa conferma a proposito di come due capi in jeans, sfoggiati in combo, siano meglio di uno. Sì, anche e soprattutto se ai piedi fanno capolino delle immacolate sneakers bianche.

Durante lo scorso ottobre, invece, la Blanchett aveva partecipato alla presentazione della collezione Stella McCartney primavera/estate 2024 durante la Paris Fashion Week, indossando proprio l’ennesimo – meraviglioso – completo in denim del brand. Il lavaggio era questa volta più chiaro, e personalizzato con inserti in cotone color beige sia nella parte alta (su maniche e spalle) che nella parte bassa (con bande laterali su tutta la lunghezza del jeans).

Lontano da eventi pubblici di un certo rilievo non è raro nemmeno vedere l’attrice adottare l’iconico tessuto nella sua quotidianità, in look sportivi e comodi che però non rinunciano allo stile.