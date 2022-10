Chi è la moglie di Karim Benzema, Cora Gauthier

Fonte: GETTY Le coppie da sogno della Serie A: le fantastiche 10

Cora Gauthier è la moglie di una delle colonne portanti del Real Madrid, squadra di calcio spagnola tra le più titolate al mondo: Karim Benzema. La coppia si sarebbe conosciuta pochi anni fa e ha un figlio di nome Ibrahim. Se del calciatore si conosce tutto o quasi (d’altronde il suo curriculum calcistico, fatto di trofei e strepitosi successi, parla da solo), di lei non conosciamo molte informazioni essendo una donna lontana dal mondo dello spettacolo e dello sport.

Cora Gauthier: chi è la moglie del calciatore Karim Benzema

Il mondo del calcio potrebbe presto coronare il suo nuovo re, dopo il dominio che negli ultimi anni ha visto Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vincere tutto il possibile. Non solo campionati e trofei, ma anche il prestigioso Pallone d’Oro che rappresenta il traguardo calcistico per eccellenza che ogni campione vorrebbe raggiungere. Chi non l’ha vinto e potrebbe presto conquistarlo, reduce da un’altra stagione di successi coronata dalla vittoria nell’ultima edizione della Champions League, è Karim Benzema. Stasera si assegna il fatidico premio, e l’attaccante del Real Madrid è tra i favoriti per la vittoria.

Al suo fianco, a supportarlo, la moglie Cora Gauthier. Entrambi sono molto riservati sulla loro vita privata e sono poche le apparizioni pubbliche, sia agli eventi mondani che sui rispettivi canali social. Se la carriera di Benzema è sotto gli occhi di tutti, tra vittorie e successi uno dietro l’altro, della sua compagna di vita si conoscono invece poche informazioni. È infatti lontana dal mondo dello sport e dello spettacolo, sebbene abbia una carriera di successo nell’ambito in cui lavora: è infatti una modella e beauty influencer.

Il suo account Instagram conta circa 120.000 followers ed è ricco di immagini. Bellezza naturale, ricci e folti capelli e il sorriso sempre stampato sul volto: ecco chi è Cora Gauthier, colei che ha rapito il cuore di Karim Benzema. Sul suo profilo dispensa consigli di bellezza e, nella sua bio, c’è scritto un messaggio che suona come il suo mantra di vita: “Everything you can imagine is real”, ovvero “Tutto ciò che puoi immaginare è reale”.

Cora Gauthier e Karim Benzema: la loro storia d’amore

Della storia d’amore tra Karim Benzema e Cora Gauthier abbiamo davvero poche informazioni, essendo coppia piuttosto riservata. Sfogliando i rispettivi canali social sappiamo però che sono genitori di un bambino di nome Ibrahim: anche lui ha ricci capelli e sembra la copia di mamma Cora, che non si tira indietro nel condividere dolcissimi scatti insieme al piccolo sul suo profilo Instagram.

Dopo essersi conosciuta ed innamorata nel 2016 e aver superato un periodo di crisi, la coppia si sarebbe sposata in gran segreto. Tuttavia non vi sono dettagli a sufficienza per ricostruire il loro romantico momento di vita. Sappiamo però che Cora Gauthier è una presenza certa e costante nella vita del calciatore del Real Madrid. Al suo fianco ha gioito per i suoi ultimi successi sportivi, come l’ultima vittoria della Champions League e i gol importantissimi segnati in ogni competizione del calcio, che l’ha visto e lo vedrà ancora protagonista.