Chi è Franco Tavassi, l’ex marito di Lunetta Savino

Lunetta Savino, l’indimenticabile tata di casa Martini in Un Medico in Famiglia, è stata sposata con Franco Tavassi, padre di Antonio, nato nel 1988. Cosa si sa in merito all’ex marito della bravissima attrice (i due hanno divorziato nel 1994 dopo un matrimonio celebrato se anni prima)? Le informazioni su di lui riguardano soprattutto la professione di attore e regista teatrale e i dettagli resi pubblici dalla Savino, che all’inizio del 2019 ha raccontato del periodo successivo al divorzio .

L’attrice barese, nel corso di un’intervista rilasciata al sito Dagospia, ha dichiarato di aver sofferto molto per via della fine del rapporto con Tavassi. Ai tempi Antonio, oggi 32enne e trasferitosi da tempo nel Regno Unito dove la madre si reca spesso a trovarlo, era ancora un bambino. Proprio per lui Lunetta Savino ha tentato di resistere nonostante con l’ex non fosse più felice, convinta che il figlio potesse risentire di un’eventuale separazione.

Dopo la fine del matrimonio con Tavassi sono arrivate altre storie nella vita dell’attrice, classe 1957. Ai tempi dell’intervista a Dagospia, Lunetta Savino affermò di non sentirsi destinata all’amore eterno, raccontando di essere cresciuta con l’immaginario di coppie come quella formata dai suoi genitori, persone che sono state assieme tutta la vita.

Dopo Franco Tavassi – che non è presente su Instagram e sulla cui attuale vita privata non si sa nulla – Lunetta Savino è stata legata all’attore veneto Paolo Bessegato, classe 1951.

Oggi come oggi, l’amatissima Cettina (Concetta) Gargiulo di Un Medico in Famiglia – e volto di numerosi film di successo come Saturno Contro e Mine Vaganti di Özpetek – è fidanzata da quattro anni con il giornalista antimafia 67enne Saverio Lodato, una persona da lei descritta come piena di curiosità e di interesse.

A differenza dell’ex marito e padre di suo figlio e di Bessegato, non è un attore. Per lungo tempo, l’attrice è stata attaccata al mito dell’amore eterno con un professionista del suo stesso settore, una persona con la quale vivere tutto assieme come fanno le grandi coppie di teatro.

Con il suo nuovo compagno, che le ha permesso di scoprire che si può vivere una storia speciale anche con una persona che non frequenta il suo ambiente lavorativo, l’attrice vive oggi una quotidianità serena, un amore nato per caso dopo un incontro in Sicilia mentre lei era sull’isola per girare un film.