Che fine ha fatto Barbara Cola

Cantante e attrice, è nota per la partecipazione al Festival di Sanremo 1995 in coppia con Gianni Morandi

Fonte: IPA Barbara Cola

Ha iniziato a darsi da fare nel mondo dello spettacolo da ragazzina, ha trovato la grande popolarità grazie a Gianni Morandi e poi ha continuato a lavorare a teatro, non disdegnando apparizioni televisive. Il percorso artistico di Barbara Cola è stato sempre costellato da impegno, sacrifici, determinazione e successo. L’ultima importante apparizione televisiva della cantante e attrice risale al 2020, quando ha preso parte a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Successivamente è tornata sul palcoscenico, da sempre uno dei suoi amori più grandi.

Cosa fa oggi Barbara Cola: carriera e vita privata

Raggiunta la grande popolarità al Festival di Sanremo 1995, dove ha gareggiato in coppia con Gianni Morandi, Barbara Cola ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Oggi è prettamente a teatro, protagonista di diversi spettacoli. Nel 2022 ha interpretato al Teatro Brancaccio di Roma il ruolo di Margaret New nella prima versione italiana del musical Tutti parlano di Jamie per la regia di Piero Di Blasio.

Per il 2024 è stata ingaggiata da Luciano Cannito per il musical Saranno Famosi, per indossare i panni della preside Miss Sherman. Allo stesso tempo è apparsa in televisione come opinionista: è stata presente nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, su Rai1 per fornire pareri e consigli su Sanremo, dove è stata grande protagonista negli anni Novanta.

Barbara Cola è inoltre un’insegnante di canto e performing arts presso il Monstar Lab di Latina, accademia di spettacolo. E la vita privata? La Cola non si è mai sposata e non ha mai avuto figli. Ad oggi risulta single. Ha vissuto in passato qualche storia d’amore importante ma non ha mai pensato ad una convivenza o al matrimonio.

“Un po’ perché ho dedicato quasi tutto il mio tempo alla musica e al teatro e meno alle relazioni, un po’ perché sul mio cammino non ho incontrato la persona giusta e un po’ perché forse era scritto. Letteralmente. Tempo fa ho trovato un biglietto che avevo scritto quando avevo 15 anni: diceva che avrei fatto la cantante e che non mi sarei mai sposata, come se me lo sentissi”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a Grand Hotel.

Un percorso che Barbara Cola condivide con la sorella gemella: anche Serena, infatti, ha 53 anni, è single e ancora alla ricerca del grande amore. In futuro la cantante non esclude di potersi innamorare ma senza fretta. È alla ricerca di un uomo con cui dividere il suo tempo libero e le sue passioni, come la musica e la cucina.

Barbara Cola e il rapporto oggi con Gianni Morandi

Una lunga e solida amicizia quella che lega Barbara Cola e Gianni Morandi. I due si sono conosciuti nel 1992 nello studio del produttore discografico Mauro Malavasi. All’epoca Barbara aveva solo venti anni mentre Morandi era già un cantante affermato e alla ricerca di una vocalist per la sua tournée. Scelta ricaduta proprio sulla Cola che iniziò così a collaborare con l’eterno ragazzo. Tre anni più tardi, nel 1995, Morandi ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo proprio con Barbara, praticamente sconosciuta al grande pubblico fino a quel momento.

Il loro duetto – In amore – si è classificato al secondo posto (quell’edizione fu vinta da Giorgia con Come saprei) ma resta uno dei brani più intensi e toccanti della musica italiana, tra quelli che hanno sicuramente segnato la storia della kermesse musicale. Dopo l’esperienza all’Ariston Barbara Cola è stata chiamata dalla Disney per la colonna sonora di Hercules. Con Gianni Morandi l’artista ha mantenuto un ottimo rapporto, quasi fraterno.