Bianca Guaccero mamma dolcissima: la foto del nuovo tatuaggio su Instagram

Un nuovo tatuaggio è spuntato sul corpo della bellissima Bianca Guaccero: la conduttrice di Detto Fatto ha pubblicato su Instagram una nuova foto che immortala la scritta “Alice”, il nome di sua figlia, accompagnata da una didascalia col simbolo dell’infinito.

Bianca si è tatuata il polso con ciò che ha di più prezioso, ma questa non è la prima dedica alla figlia che la conduttrice si è impressa sulla pelle: non molto tempo fa, durante il suo talk pomeridiano la Guaccero aveva rivelato al suo amico e collega Jonathan Kashanian il significato del suo tattoo “tatuni”, ispirato sempre ad Alice:

C’è scritto ‘tatuni’ perché mia figlia, quando era più piccola, diceva così per dire ‘tanti auguri’

La piccola ha appena sei anni ed è il frutto del matrimonio (oramai concluso) con il regista romano Dario Acocella: anche se la bambina non è cresciuta in una famiglia “tradizionale”, l’amore di entrambi i genitori non le è mai mancato. Non a caso sia Dario che Bianca hanno reso più volte pubblica l’intesa che hanno con la loro Alice e non sono mancati i tanti momenti insieme condivisi sui social. Entrambi i genitori della piccola hanno prediletto – almeno fino a ora – dei gesti di puro amore alle tante parole: è il caso dell’ultimo pensiero che Bianca ha voluto regalare ad Alice, condividendo una bellissima foto su Instagram.

Nello scatto viene ritratta la bambina con la luce fioca del tramonto, in barca adagiata sul sedile con viso sereno e lo sguardo perso verso l’orizzonte. Un vero e proprio momento magico che solo una mamma innamorata può immortalare. “Due soli”, ha scritto la Guaccero, paragonando la bellezza di Alice al sole.

Anche papà Dario non è mai stato da meno, tanto che le foto con Alice da lui pubblicate sono sempre apparse come dei veri e propri fotogrammi di un film. Piccoli gesti questi, che hanno espresso appieno il bisogno di Dario e Bianca di stare il più possibile vicino alla loro figlia, nonostante i loro impegni lavorativi.

E in occasione della pausa estiva dei programmi tv, la Guaccero ha fatto le valigie per regalarsi una splendida vacanza in Puglia, sua terra natia, insieme ad Alice e alle sue amiche di sempre.

La pausa dal rotocalco Detto Fatto è stata più che meritata e la Guaccero si è mostrata raggiante sin dalla prima giornata di villeggiatura, tanto da far scoppiare il rumour di una nuova fiamma, rivelatosi poi un bleff.

In fondo, la talentuosa conduttrice non ha avuto motivo di essere infelice in questi giorni, anche se non c’è nessun spasimante all’orizzonte. Per Bianca è stato sufficiente passare del tempo con gli affetti più cari in posti meravigliosi per ritrovare il sorriso.

D’altronde, con questa felicità ritrovata, c’è la possibilità che la Guaccero si lasci andare a una nuova love story.