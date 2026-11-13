Benedetta Rossi compie 53 anni: “Il compleanno più speciale di sempre”

Benedetta Rossi compie 53 anni e svela la sorpresa dolcissima delle due figlie: la foto è commovente.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Benedetta Rossi

Benedetta Rossi compie 53 anni e festeggia con le figlie, raccontando “il compleanno più speciale di sempre”. La food blogger ha spento le candeline insieme al marito Marco Gentili, celebrando un periodo fatto di serenità e nuovi inizi.

Benedetta Rossi compie 53 anni: il gesto delle figlie è dolcissimo

Nell’immagine pubblicata su Facebook, Benedetta Rossi sorride felice mentre spegne le candeline. Con lei non solo Marco Gentili, suo grande amore e marito, ma anche le due figlie Natacha e Sharlyn, adottate qualche mese fa dopo un percorso lungo e delicato.

A regalare alla food blogger il compleanno più bello e dolce sono state proprio le due figlie che hanno voluto sorprendere Benedetta Rossi con un regalo speciale: una torta bianca con scritto sopra: “Auguri mamma”. Lo scatto racconta un momento di grande tenerezza e amore per una famiglia che sta conoscendo un periodo fatto di scoperte e di felicità immensa.

Dietro la foto pubblicata da Benedetta Rossi c’è una storia fatta di scelte importanti e un percorso che non è stato sempre semplice per la food blogger e il marito. I due sono diventati genitori delle figlie, adottandole in Costa Rica, un sogno che la coppia custodiva da tantissimo tempo.

Natacha e Sharlyn, rispettivamente 10 e 9 anni, sono due bambine vivaci e piene di energia. Dopo il viaggio in Costa Rica, la famiglia sta, a poco a poco, imparando a costruire una nuova quotidianità, fatta di giochi, di compiti da fare a casa dopo la scuola e di eventi importanti come il compleanno di Benedetta Rossi.

“In questo momento voglio stare con loro – aveva confessato Benedetta Rossi, parlando dell’emozione per la nuova vita con le figlie -. Hanno mille prime volte, quindi le voglio accompagnare a fare tante cose. Hanno bisogno della mamma e del papà”.

Benedetta Rossi emozionata per le figlie

Sia Benedetta che il marito Marco hanno raccontato sui social l’emozione di essere diventati genitori, coronando un desiderio importante e potente.

“Io sono bersagliato dalle loro curiosità – aveva raccontato Marco subito dopo il ritorno in Italia -, mi chiamano in continuazione, perché sono quello che parla spagnolo. Per cui all’inizio sono stato quello che parlava la loro lingua. Loro sono molto affezionate a me per questo motivo o comunque facevano riferimento a me anche per parlare con Benedetta”.

La coppia aveva poi espresso la volontà di non mostrare le piccole sui social per preservare la loro privacy. “Ve le faremo conoscere attraverso i nostri racconti – avevano rivelato -. Ve ne parleremo, racconteremo anche le evoluzioni delle nostre vite. Ma abbiamo preso la decisione di non mostrarle sui social”.

“Le vogliamo proteggere. Vogliamo tutelare la loro quotidianità. Questa loro nuova vita vogliamo che sia la più serena possibile – aveva confessato Benedetta Rossi su Instagram -. Sappiamo che oggi è abbastanza consueto vedere esposti minori sui social, noi non giudichiamo chi lo fa, non abbiamo nulla contro, però la nostra decisione e il nostro buon senso ci dicono che è meglio di no”.