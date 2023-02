“Adriano Celentano in ospedale”: il “Clan” smentisce. Cosa si sa sulle sue condizioni

Fonte: Ansa Le condizioni di salute di Adriano Celentano

Paura nelle scorse per Adriano Celentano, dopo la notizia, riportata da alcune testate di un suo improvviso ricovero in ospedale. La smentita è arrivata a Rockol dal Clan Celentano alcune ore dopo, nonostante le notizie contrastanti che circolano sul web. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cantante aveva accusato dei disturbi respiratori la notte tra venerdì e sabato. Adriano ha compiuto 85 anni lo scorso 6 gennaio, e non compare in pubblico dal 2019.

Adriano Celentano ricoverato: la notizia e la smentita

La testata La Provincia di Lecco è stata la prima a lanciare la notizia del presunto ricovero in ospedale di Adriano Celentano. Secondo l’articolo il “molleggiato”, la notte tra venerdì 17 febbraio e sabato 18 febbraio, aveva accusato dei disturbi respiratori nella sua casa di Galbiate. Il cantante, sempre secondo questa ricostruzione, era poi stato trasportato d’urgenza in ambulanza presso l’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, dalla moglie, Claudia Mori, e alcuni dipendenti di una società di vigilanza privata.

“Gentile, educato, cordiale” avrebbe poi raccontato il personale medico, secondo un’altra ricostruzione, questa volta del Corriere.it e avvalorata da Dagospia. Un malessere leggero, che ha messo in agitazione i fan di Celentano, e una notizia che ha fatto subito il giro del web.

Notizia, però, non veritiera: infatti, l’ufficio stampa del Clan Celentano, questo pomeriggio, ha smentito categoricamente l’accaduto, parlando con i giornalisti di Rockol: “Le condizioni di salute dell’artista sono ottime” si legge sul sito.

Il mistero si infittisce, o forse no: potrebbe trattarsi dell’ennesima fake news su un personaggio famoso, anche se un po’ troppo dettagliata. Qualcuno sostiene che non sia la prima volta per lui, e la direzione ospedaliera non conferma e non smentisce la circostanza, rispettando la privacy del presunto paziente. E, infondo, se anche ci fosse qualcosa di vero, perché il cantante dovrebbe essere obbligato a renderne conto ai giornali?

Siamo, ormai, troppo abituati a sapere tutto, anche le vicende più private, dei nostri beniamini?

85 anni rock di Adriano Celentano

Di certo Adriano Celentano preferisce che si parli della sua musica, una carriera talmente lunga da essere impossibile da raccontare in poche righe. E potrebbe riservarci ancora tante sorprese.

Da quelle movenze che lo hanno reso il “molleggiato”, a canzoni che resteranno per sempre nella storia della musica italiana: 24mila baci, Azzurro, Il ragazzo della via Gluck e L’emozione non ha voce sono solo alcuni dei brani più famosi di un artista che ha saputo raccontare l’Italia emozionandola e facendola ballare.

Ma anche attore, regista, produttore e conduttore televisivo: la sua carriera, insieme a quella di Mina, resta ancora oggi senza eguali, e il suo ultimo progetto discografico, MinaCelentano – The Complete Recordings, è proprio una raccolta dei più bei duetti con la Tigre di Cremona.

Cosa l’aspetta nel futuro? Adriano si sta godendo un meritato riposo negli ultimi anni, ma è sempre pronto a sorprenderci, come ha fatto con la chiacchieratissima serie animata Adrian, quindi dobbiamo solo aspettare, anche se ci ha dato già più di chiunque altro.

Non ci resta che augurare il meglio a Celentano, e sperare che si sia trattato solo di un falso allarme.