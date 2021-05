Addio a Joe Lara, l’attore di Tarzan morto in un incidente aereo

editato in: da

Il mondo del cinema piange Joe Lara, l’attore di Tarzan morto in un incidente aereo. Il divo, arrivato al successo negli anni Novanta grazie a Tarzan – La grande avventura, è scomparso a soli 58 anni. Insieme a lui la moglie Gwen Shamblin e altre cinque persone che erano a bordo del velivolo che si è schiantato.

Capelli lunghi e occhi chiari, Joe aveva conquistato milioni di fan in tutto il mondo vestendo i panni dell’eroe creato da Edgar Rice Burroughs. Era apparso non solo in Tarzan – La grande avventura, ma anche nel film tv Tarzan a Manhattan del 1989. Il successo inoltre l’aveva portato a partecipare alla nota serie Baywatch.

Joe Lara viaggiava a bordo di un Cessna C501 che è precipitato nel lago Percy Priest nei pressi di Smyrna, nel Tennessee. L’areo era decollato poco prima dall’aeroporto della contea di Smyrna Rutherford ed era diretto verso l’aeroporto internazionale di Palm Beach in Florida. A guidare il velivolo Gwen Shamblin, moglie dell’attore e nota dietista. Non è ancora chiaro quale sia la dinamica dell’incidente che non ha lasciato superstiti.

Classe 1962, il divo di Tarzan era nato in California con il nome di William Joseph Lara. Appassionato di arti marziali, aveva iniziato la sua carriera come modello, approdando poi al cinema grazie a Tarzan a Manhattan, trasposizione cinematografica del noto romanzo in cui il re della giungla si muoveva a New York. Lara, forte del successo del film, aveva poi preso parte ad altre pellicole come Tarzan: The Epic Adventures e Tarzan – La grande avventura, serie cult degli anni Novanta. Nel suo curriculum tantissimi film famosi come Bersaglio di mezzanotte con Michael Paré, Dead Man’s Run con John Savage, Il guerriero di acciaio e Il giorno del giudizio. Dopo il successo sul grande schermo, Lara aveva deciso di dedicarsi a tempo pieno alla passione per la musica, pubblicando l’album country Joe Lara: The Cry of Freedom.

Nel 2018 aveva sposato Gwen Shamblin, famosa a Hollywood per aver fondato la Remnant Fellowship Church e aver ideato una dieta basata sui precetti cristiani, chiamata The Weigh Down Workshop. Il divo lascia la figlia Liana, frutto dell’amore, ormai finito da tempo, per Natasha Pavlovich.