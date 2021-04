Addio a Felix Silla, il Cugino Itt della Famiglia Addams

editato in: da

Il mondo del cinema dice addio a Felix Silla, il celebre Cugino Itt de La Famiglia Addams. L’attore americano, di origini italiane, si è spento all’età di 84 anni dopo aver combattuto contro un cancro al pancreas. Ad annunciare la sua morte è stato Gil Gerard, attore e amico, che ha pubblicato un messaggio su Twitter.

“Felix è morto poche ore fa e l’unico bene che posso trarre dalla sua scomparsa è che non soffrirà più – si legge nel comunicato -. Mi mancherà terribilmente, soprattutto il tempo fantastico che abbiamo trascorso col nostro gruppo. Ma soprattutto lui che mi diceva di ‘andare a farmi fo****e'”. Felix Silla era nato a Roccacasale, paesino in provincia de L’Aquila. Quando aveva solo un anno si era trasferito negli Stati Uniti e aveva iniziato a lavorare in un circo.

Silla da subito si era fatto notare per le sue doti di circense, viaggiando in tour con il Barnum & Bailey Show. In seguito era sbarcato a Hollywood come stuntman grazie al suo talento come trapezista. Nel 1965 aveva esordito nei panni del Cugino Itt ne La Famiglia Addams, interpretando il cugino peloso che non faceva altro che borbottare. Il suo personaggio aveva conquistato in breve tempo il pubblico, diventando un elemento chiave dello show.

Nella sua lunga carriera, Felix Silla aveva partecipato a numerosi film, da Indiana Jones e il tempio maledetto a L’inferno di cristallo, passando per Battlestar Galactica, Il pianeta delle scimmie, Star Wars: Episodio VI, E.T., Poltergeist e Battman returns.

La notizia della morte di Silla è arrivata a poca distanza da quella della scomparsa di un’altra stella del cinema, Helen McCrory, attrice di Harry Potter. Nel 2014 Felix aveva rilasciato un’intervista in cui aveva ricordato i mesi sul set de La Famiglia Addams. L’attore aveva raccontato che il suo travestimento era una parrucca che lo ricopriva dalla testa ai piedi e che era composta da capelli umani. Con il tempo i produttori avevano però deciso di sostituirla con un altro materiale, sintetico e ignifugo, per il rischio che prendesse fuoco, visto che all’epoca erano in molti a fumare sul set.