Addio a Gennaro Cannavacciuolo, l’amore per Christine e per il figlio Raphael

Si è spento improvvisamente, a soli 60 anni, a Roma, Gennaro Cannavacciuolo, attore sopraffino di teatro e tv, alunno della scuola di De Filippo e padre e marito affettuoso. Lascia la moglie Christine, che ha dato l’annuncio della scomparsa, e il figlio Raphael, di soli 9 anni. Un grande talento che ci ha abbandonati troppo presto.

Gennaro Cannavacciuolo, addio all’attore coraggioso e delicato

Ci ha lasciati oggi, 24 maggio, all’età di 60 anni, l’attore campano Gennaro Cannavacciuolo. Non si conoscono i motivi della sua prematura scomparsa, ma fino a pochi giorni fa era apparso felice sui social.

A darne notizia all’Ansa è stata la moglie Christine. Originario di Pozzuoli, dove era nato il 14 febbraio 1962, ha calcato tutti i teatri d’Italia, era stato allievo della scuola di Edoardo De Filippo, e aveva interpretato spettacoli comici, drammatici, di prosa. Aveva incantato generazioni di spettatori con la sua bravura, anche nel canto. Infatti nella sua lunga carriera non sono mancati i musical e gli one man show.

Le sue ultime rappresentazioni erano state l’omaggio in palcoscenico a Yves Montand. Un italien à Paris e la tournée di quest’inverno di Milva. Donna di teatro. Sempre elegante, delicato, intenso ma anche coraggioso, come aveva scritto lui stesso su Facebook, quel coraggio di interpretare spesso anche ruoli femminili, lontano da ogni pregiudizio: “Essere un buon attore non è facile, essere un uomo è ancora più difficile e pubblicare questa foto richiede, credo, molto coraggio” aveva scritto postando l’immagine che lo ritraeva vestito da donna nei panni di Cesira.

Attivo anche nel cinema e nella televisione, Cannavacciuolo aveva ricevuto diversi riconoscimenti, e non aveva mai nascosto quella malinconia che porta con sé il ruolo d’attore, che lo rendeva ancora più speciale: “Essere un attore è la cosa più solitaria del mondo. Sei completamente da solo con la tua concentrazione e la tua immaginazione, e quello è tutto ciò che hai”.

I suoi prossimi spettacoli, che lo avrebbero visto in scena a Milano i prossimi 27, 28 e 29 maggio, vedranno invece un palco vuoto, privo di quell’istrionico artista che sapeva far riflettere e divertire.

Gennaro Cannavacciuolo, l’amore per la moglie Christine e per il figlio Raphael

Innamorato della vita e dei suoi cari, è stata proprio la moglie Christine a darne il triste annuncio della scomparsa. Ripercorrendo il suo profilo su Facebook troviamo tantissime foto con lei e dolcissime dediche che ora emozionano ancora di più: “Non occorrono strati di mascara o di fondo tinta, basta un semplice sorriso. Sincero spontaneo e quindi balsamico e potentissimo. Parola di un uomo innamorato”.

Queste le parole che si leggono nella didascalia di una delle ultime foto con la sua amata Christine, con la quale viveva a Roma da anni, e dalla quale ha avuto l’unico figlio, Raphael, di 9 anni. Tantissimi i video e gli scatti gioiosi con lui, e anche per il bimbo non sono mancate bellissime parole da poeta: “Un figlio ti cambia il ritmo del cuore: in un attimo, un gesto, un bacio, ti vale una vita”. Solo pochi mesi fa aveva condiviso la gioia del primo provino superato da Raphael, da bravo papà orgoglioso.