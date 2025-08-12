Anticipazioni Yoga Radio Estate 2025: scaletta e ospiti

IPA Rebecca Staffelli

Per la prima volta, la manifestazione musicale dell’estate di Radio Bruno viene trasmessa su Italia1. L’evento è stato condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti: il debutto è per il 12 agosto a partire dalle ore 21,25. Mediaset continua quindi a puntare sulla musica, dopo Cornetto Battiti Live e lo show musicale di Annalisa, andato in onda ieri sera 11 agosto. Ecco le anticipazioni e gli ospiti.

Yoga Radio Estate, le anticipazioni del 12 agosto

L’appuntamento musicale di Radio Bruno arriva su Italia1 con Yoga Radio Estate. Per la prima volta, l’energia travolgente di Yoga Radio Estate conquista Italia1, pronta a trasformare una serata di musica e festa. La kermesse mantiene intatto il suo spirito: quello di una piazza gremita, luci accese e cori che si alzano fino al cielo d’estate. A guidare il pubblico in questo viaggio musicale ci sono Rebecca Staffelli e Stefano Corti. Con loro anche lo speaker Enzo Ferrari, che aggiunge la sua verve per accompagnare il pubblico tra esibizioni, retroscena e momenti di complicità con gli artisti.

La puntata in onda il 12 agosto è stata registrata lo scorso 24 giugno a Piazza della Vittoria a Reggio Emilia davanti a un pubblico numerosissimo. Italia1 raccoglie così il testimone del format che, dal 2002, fa tappa nelle piazze più suggestive dell’Emilia-Romagna. Dopo anni su La5, lo show musicale approda su una vetrina più ampia per conquistare ancora più spettatori. Gli appuntamenti previsti sono ben quattro, a cominciare da stasera martedì 12 agosto.

Intervistati da Sorrisi, tv e canzoni, la Staffelli ha descritto lo show come trasversale: “Sul palco si alternano artisti di ogni epoca, non solo quelli amati dalla Generazione Z. Anche nel pubblico vediamo divertirsi genitori, nonni e ragazzini”. Corti, invece, ha detto: “Raccontiamo le emozioni che la musica porta attraverso i cantanti. Cuore del programma sono le canzoni, però diamo un pizzico di leggerezza in più. Credo che essere ironici e divertenti porti un po’ di spensieratezza nelle case”.

Scaletta e ospiti del 12 agosto

Sono attesi tantissimi ospiti sul palco di Yoga Radio Estate, ma chi si esibisce nella puntata di stasera martedì 12 agosto? Di seguito la scaletta in ordine alfabetico.

Aaron

Alfa

Anna

Bianca Atzei

BNKR44

Clara

Cristina D’Avena

Ermal Meta

Francesca Michielin

Gaia

Francesco Gabbani

Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny

Jacopo Sol

Nicolò Filippucci

Rkomi

Rocco Hunt

Shade

Dove vedere Yoga Radio Estate

Il debutto televisivo di Yoga Radio Estate è fissato per martedì 12 agosto, alle 21.25 su Italia 1. Un appuntamento da vivere comodamente dal divano, ma anche in mobilità grazie alla diretta e all’on demand di Mediaset Infinity, per non perdere neanche una nota.

L’evento, che quest’anno porta su Italia1 l’atmosfera unica delle piazze dell’Emilia-Romagna, continuerà per tutto il mese di agosto: dopo la serata inaugurale, seguiranno altri tre appuntamenti registrati tra Forlì, in Piazza Aurelio Saffi, e Modena, in Piazza Roma, lo scorso luglio. E ci saranno momenti indimenticabili, come anticipato dalla stessa Staffelli: “Ho visto il pubblico in fiamme per Anna Pepe, The Kolors e Alfa, ma anche per Benji & Fede, che a Modena giocano in casa”.