Fonte: IPA Paola Iezzi e Manuel Agnelli

X-Factor torna giovedì 10 ottobre per una nuova puntata colma di avvenimenti. Spazio alla seconda parte dei Bootcamp, con protagonisti stavolta Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Toccherà infatti a loro due, dopo Jake La Furia e Achille Lauro, riempire le quattro sedie a disposizione per l’edizione di quest’anno del celebre talent. Il tutto sotto l’occhio attento di Giorgia, già amatissima conduttrice.

X Factor 2024, Bootcamp

Si prosegue con la costruzione delle squadre a X Factor 2024. Paola Iezzi e Manuel Agnelli dovranno prendere delle decisioni molto difficili, interrompendo il sogno di alcuni artisti e dando il via a quello di altri.

Giungere a un passo dal live e dovervi rinunciare non è mai semplice. Lo stesso dicasi per chi siede dietro al bancone. Si darà il via a una gara fino all’ultimo switch. Toccherà a Giorgia lavorare dietro le quinte, accogliendo le emozioni dei vari artisti. I giudici non direttamente coinvolti, invece, faranno da commentatori e, a volte, offriranno piccoli consigli ai colleghi.

Proviamo però a spiegare il funzionamento di questa fase, dal momento che ci sono stati dei cambiamenti rispetto agli scorsi anni. Ogni giudice ha a disposizione soltanto quattro sedie (mai così poche). Si potranno effettuare dei cambi fino all’ultima esibizione, il che vuol dire che nessuno è davvero al sicuro e certo di un posto. Ecco cosa si intende per switch. Ogni giudice dovrà ridurre il proprio gruppo da 12 a 4, dando forma di fatto agli Home Visit. Per questa fase appuntamento fissato per giovedì 17 ottobre. Ancora una scelta dolorosa attende concorrenti e non solo. Jake La Furia, Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi dovranno infatti eliminare ancora un componente della squadra, riducendola a tre, prima di poter iniziare il Live da giovedì 24 ottobre.

X Factor, dove vedere i Bootcamp

L’appuntamento con l’ultima fase dei Bootcamp di X Factor 2024 è fissata per giovedì 10 ottobre 2024. Chiunque volesse vedere Paola Iezzi e Manuel Agnelli comporre la propria squadra, per quanto non in maniera definitiva, potrà farlo in due modi differenti.

A partire dalle ore 21:15 avrà inizio la trasmissione della puntata registrata su Sky Uno. Chiunque volesse, però, potrà seguire il tutto su qualunque dispositivo digitale (smartphone, tablet, computer) in streaming su NOW. Si ricorda, inoltre, che i contenuti saranno sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.

E per quanto riguarda la visione in chiaro di X Factor 2024? Anche quest’anno Sky ha deciso di offrire questa possibilità a tutti coloro che non sono abbonati ma vogliono seguire la trasmissione. Occorre soltanto avere un po’ di pazienza e attendere il martedì successivo. A partire dalle ore 21:30 la puntata sarà trasmessa in replica su TV8, al tasto 8 del telecomando. Di seguito riportiamo il calendario completo delle prossime fasi: