Selena Gomez torna con Sunset Blvd: testo e significato del nuovo singolo

Fonte: IPA Selena Gomez

Selena Gomez torna a fare musica: l’attrice e cantante pubblica Sunset Blvd, un nuovo singolo che tra note romantiche e accenni vintage precede un nuovo album tutto da gustare.

Il brano sembra fare da colonna sonora a un momento di grande soddisfazione personale e professionale di Serena che, oltre ad aver preso parte al cast di Emilia Pérez, continua a vivere un sogno d’amore con Benny Blanco.

Significato di “Sunset Blvd”, il singolo di Selena Gomez

Atmosfere romantiche di un’America anni ’80 e un ritmo pop delicato e orecchiabile in vero stile Selena Gomez. La cantante, dopo una serie di impegni attoriali che l’hanno vista protagonista del premiatissimo Emilia Pérez e l’uscita del brano Call Me When You Break Up, regala ai fan Sunset Blvd.

In radio a partire dal 14 marzo, la nuova canzone anticipa il disco I Said I Love You First, lavoro della popstar insieme al fidanzato e produttore Benny Blanco.

Benny Blanco è, in un certo senso, anche protagonista di Sunset Blvd: la canzone racconta infatti una storia d’amore travolgente e le sensazioni di euforia di un’uscita al tramonto. Un riferimento non troppo velato alla loro relazione che procede a gonfie vele con tanto di proposta di matrimonio.

I due, entrambi parte del panorama musicale, hanno ribaltato la loro relazione di amici e colleghi in una bellissima storia d’amore: galeotta, forse, la collaborazione ad agosto 2023 nel singolo Single Soon, a dicembre dello stesso anno i due hanno ufficializzato il loro rapporto.

Anche il titolo del singolo riprende la loro relazione: “Il nostro primo appuntamento è stato su Sunset Blvd, ed è anche il titolo della nostra prossima canzone insieme” ha scritto la cantante condividendo sui suoi canali social la prima foto ufficiale scattata insieme.

“Sunset Blvd”, testo della canzone di Selena Gomez

You’re my cherry pie

I don’t care who knows it

Love me till I die

Bury me with roses

I know you’re awfully shy

But I can’t wait to hold it to hold that

Your big big hard heart!

With Open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Boulevard

Making you famous

Everyone’s watching

Bare skin concrete

Their calling the police

Open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Feels so good it hurts

But u fill up what’s broken

Women of few words

But for you I keep my mouth wide open

Praying and hoping

That ya quench my thirst

Not just dip your toes in

I want that

Big, big, hard heart!

With open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Boulevard

Making you famous

Everyone’s watching

Bare skin concrete

Their calling the police

Open arms

Holding you naked

Middle of sunset

I just wanna touch it touch it

Try your hardest not to bust it

Gimme gimme love it love it

Hey hey hey

I just wanna touch it touch it

Try your hardest not to bust it

Gimme gimme how I love ur

Big big heart

With open arms

Holding you naked

Middle of sunset

Boulevard

Making you famous

Everyone’s watching

Bare skin concrete

Their calling the police

Open arms

Holding you naked

Middle of sunset