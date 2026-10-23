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Ansa Pier Silvio Berlusconi

Se pensavate di aver già visto tutto, dovrete presto ricredervi. Pier Silvio Berlusconi, numero uno di Mediaset e uomo che di solito preferisce tenersi alla larga dai social, si è prestato a un esperimento davvero curioso: un video generato con l’intelligenza artificiale, comparso sulle pagine ufficiali di Verissimo.

Il palcoscenico scelto parla da sé. Il talk del weekend è guidato da Silvia Toffanin, sua compagna di vita e mamma dei loro due ragazzi, e in questi anni ha accolto in studio tantissimi divi delle serie turche. Il destinatario del messaggio è quindi chiarissimo: le spettatrici delle soap turche di Canale 5, rimaste orfane di Far Away da settembre e ancora in cerca di risposte.

Il video di Pier Silvio Berlusconi con l’intelligenza artificiale: cosa succede

La clip si apre in un ufficio elegante. Il capo del Biscione è immerso nel lavoro quando lo smartphone squilla e sul display compare una ragazza disperata: la sua fiction turca del cuore è sparita dal pomeriggio di Canale 5. Nel frattempo parte una melodia che, a metà tra la supplica e il rimprovero, gli domanda perché abbia cancellato la serie proprio sul più bello.

Da lì la scena prende una piega esilarante. Una seconda canzone, dal sapore tutto partenopeo, si rivolge direttamente al popolo delle dizi, come vengono chiamate le produzioni made in Turchia. Pier Silvio Berlusconi ascolta, lascia la poltrona, ondeggia a ritmo di musica e alla fine intona qualche strofa in dialetto napoletano.

Diciamolo pure: vederlo così ironico e disinvolto ci strappa un sorriso. Ed è difficile immaginare un modo più simpatico per entrare nelle case delle fan.

Far Away seconda stagione: quando torna su Canale 5

Dietro il siparietto si nasconde la notizia che moltissime spettatrici speravano di ricevere: Far Away tornerà su Canale 5 con i nuovi episodi. Con questa trovata il manager ha voluto rassicurare tutti, chiedendo un pizzico di pazienza e un po’ di fiducia nella sua parola.

Facciamo un passo indietro. A settembre la serie ha salutato il pubblico per lasciare spazio alla nuova stagione di Uomini e Donne, e la decisione ha sollevato parecchio malumore. In patria Uzak Şehir, questo il titolo originale, è arrivata alla terza stagione, mentre da noi ci siamo fermati alla prima.

Ma chi si era affezionato ad Alya e Cihan temeva di restare per sempre senza risposte sul destino della coppia. Una vera tortura per chi segue queste storie ogni giorno.

Quanto alla data della seconda stagione di Far Away, per il momento tutto tace: le ipotesi più accreditate guardano ai primi mesi del 2027, magari tra gennaio e febbraio. Sappiamo bene, però, quanto i piani di una rete possano cambiare all’improvviso, quindi conviene tenere le antenne dritte.

E se vi state chiedendo perché il patron di Cologno Monzese creda tanto in queste storie, la risposta va cercata in famiglia. Sua madre, Carla Dall’Oglio, è una spettatrice fedelissima: quando il figlio passa a trovarla durante la puntata, lei mette subito le cose in chiaro. O si accomoda sul divano in silenzio e segue l’episodio in sua compagnia, oppure ripassa più tardi.

Una scena familiare che tante di noi conoscono bene e che spiega, almeno in parte, la scommessa di Mediaset sui racconti arrivati dal Bosforo. E voi, siete pronte a ritrovare Alya e Cihan? Il conto alla rovescia è appena cominciato.