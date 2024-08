Paralimpiadi, le gare di oggi giovedì 29 agosto e dove vederle

Fonte: Getty Images Vittoria Bianco

Oggi, giovedì 29 agosto, si alza finalmente il sipario sulle Paralimpiadi 2024. Dopo la fine delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli atleti paralimpici provenienti da tutto il mondo sono pronti a scendere in campo per dimostrare che lo sport può superare ogni barriera. Questa prima giornata sarà un concentrato di emozioni e sfide entusiasmanti, dove forza, tenacia e determinazione saranno i veri protagonisti. Le discipline sono tante, dagli sport più tradizionali come il nuoto e l’atletica, alle competizioni che negli ultimi anni hanno conquistato sempre più appassionati come il parabadminton e il rugby in carrozzina.

Tanti occhi saranno puntati su atleti italiani come Simone Barlaam nel nuoto, Asia Pellizzari nel tiro con l’arco e Michela Brunelli nel tennistavolo, per citarne alcuni. Ecco l’elenco completo delle competizioni di giovedì 29 agosto.

Paralimpiadi 2024, le gare di giovedì 29 agosto

Di seguito l’elenco delle gare delle Paralimpiadi 2024 programmate per la giornata di giovedì 29 agosto, con le competizioni che comprendono i paratleti italiani segnalati in grassetto.

08:30 – Parabadminton

Fase a gironi doppio femminile WH1-2

Fase a gironi doppio misto SL3-SU5

Fase a gironi doppio misto SH6

Fase a gironi singolare maschile SL3

Fase a gironi singolare femminile SL3

Fase a gironi doppio maschile WH1-2

Fase a gironi singolare maschile SL4

Fase a gironi singolare femminile WH1

Fase a gironi singolare femminile SL4

Fase a gironi singolare maschile SU5

Fase a gironi singolare femminile SU5 (Non prima delle 13:50 Rosa Efomo De Marco)

09:00 – Goalball

Preliminari maschili: Cina vs Giappone

Preliminari femminili: Turchia vs Brasile

09:00 – Tiro con l’arco paralimpico

Ranking Round individuale femminile W1 (Daila Dameno, Asia Pellizzari)

Ranking Round individuale maschile W1 (Paolo Tonon)

09:30 – Nuoto paralimpico

400m Stile Libero Maschili S9 – Batterie (Simone Barlaam)

400m Stile Libero Femminili S9 – Batterie (Vittoria Bianco)

100m Dorso Maschile S1 – Batterie (Francesco Bettella)

100m Dorso Maschile S2 – Batterie

100m Dorso Femminili S2 – Batterie (Angela Procida)

100m Farfalla Maschile S14 – Batterie

100m Farfalla Femminili S14 – Batterie

50m Rana Maschile SB3 – Batterie (Efrem Morelli)

50m Stile Libero Femminili S6 – Batterie

50m Stile Libero Maschili S10 – Batterie (Stefano Raimondi)

50m Stile Libero Femminili S10 – Batterie (Alessia Scortechini)

100m Farfalla Maschile S13 – Batterie

100m Farfalla Femminili S13 – Batterie (Alessia Berra, Carlotta Gilli)

200m Stile Libero S5 Maschili – Batterie (Francesco Bocciardo)

200m Stile Libero S5 Femminili – Batterie (Monica Boggioni)

10:00 – Tennistavolo paralimpico

Doppio femminile – Quarti di finale WS14

Doppio maschile – Ottavi di finale MW8

Doppio femminile – Ottavi di finale WS20

Doppio maschile – Ottavi di finale MS18

Doppio femminile – Ottavi di finale WS10

Doppio maschile – Quarti di finale MD4 (13:45 Federico Crosara/Federico Falco)

Doppio femminile – Quarti di finale WD5 (13:00 Michela Brunelli/Giada Rossi)

Doppio maschile – Ottavi di finale MS14

10:00 – Parataekwondo

K44 -47 kg femminile Ottavi di finale

K44 -58 kg maschile Ottavi di finale

K44 -52 kg femminile Ottavi di finale

K44 -47 kg femminile Quarti di finale

K44 -58 kg maschile Quarti di finale

K44 -52 kg femminile Quarti di finale

10:30 – Boccia

Individuale maschile – BC2 (8 partite)

Individuale femminile – BC2 (8 partite)

Individuale maschile – BC1 (8 partite)

Individuale femminile – BC3 (8 partite)

10:30 – Basket in carrozzina

Fase a gironi maschile: Regno Unito vs Germania

11:30 – Rugby in carrozzina

Fase a gironi torneo misto/open: Australia vs Regno Unito

12:00 – Sitting Volley

Fase a gironi femminile: Brasile vs Ruanda

12:00 – Paraciclismo su pista

Qualificazioni Time Trial C4-5 500m femminile (Claudia Cretti)

Inseguimento Individuale C1 3000m maschile

Inseguimento Individuale C1-3 3000m femminile

Inseguimento Individuale B 4000m maschile (Lorenzo Bernard)

Finali Time Trial C4-5 500m femminile

Inseguimento Individuale C1 3000m maschile

Inseguimento Individuale C1-3 3000m femminile

Inseguimento Individuale B 4000m maschile

12:45 – Basket in carrozzina

Fase a gironi femminile: Spagna vs Regno Unito

13:00 – Tiro con l’arco paralimpico

Ranking Round Open Compound individuale femminile (Eleonora Sarti, Giulia Pesci)

Ranking Round Open Ricurvo Individuale maschile (Stefano Travisani)

13:15 – Goalball

Preliminari maschili: Ucraina vs Egitto

13:30 – Rugby in carrozzina

Fase a gironi torneo misto/open: Stati Uniti vs Canada

14:00 – Sitting Volley

Fase a gironi maschile: Egitto vs Bosnia Erzegovina

14:45 – Goalball

Preliminari femminili: Canada vs Francia

16:00 – Parabadminton

Fase a gironi singolare femminile WH2

Fase a gironi singolare maschile SH6

Fase a gironi singolare femminile SH6

Fase a gironi singolare maschile WH1

Fase a gironi doppio misto SL3-SU5

Fase a gironi doppio misto SH6

16:00 – Basket in carrozzina

Fase a gironi maschile: Stati Uniti vs Spagna

17:00 – Boccia

Individuale maschile – BC4 (4 partite)

Individuale femminile – BC1 (4 partite)

Individuale femminile – BC4 (4 partite)

Individuale maschile – BC4 (4 partite)

Individuale femminile – BC1 (4 partite)

Individuale femminile – BC4 (4 partite)

Individuale femminile – BC3 (8 partite)

Individuale femminile – BC4 (8 partite)

17:00 – Tiro con l’arco paralimpico

Ranking Round Open Compound individuale maschile (Matteo Bonacina)

Ranking Round Open Ricurvo individuale femminile (Veronica Floreno, Elisabetta Mijno)

17:00 – Tennistavolo paralimpico

Doppio misto – Ottavi di finale XS17

Doppio misto – Sedicesimi di finale XD7 (Federico Crosara/Carlotta Ragazzini)

Doppio femminile – Semifinali WS14

Doppio maschile – Quarti di finale MW8

17:00 – Parataekwondo

K44 -47 kg femminile Ripescaggi

K44 -58 kg maschile Ripescaggi

K44 -52 kg femminile Ripescaggi

K44 -47 kg femminile Semifinali

K44 -58 kg maschile Semifinali

K44 -52 kg femminile Semifinali

K44 -47 kg femminile Finali per il bronzo

K44 -58 kg maschile Finali per il bronzo

K44 -52 kg femminile Finali per il bronzo

K44 -47 kg femminile Finale per l’oro

K44 -58 kg maschile Finale per l’oro

K44 -52 kg femminile Finale per l’oro

17:30 – Nuoto paralimpico

400m Stile Libero Maschili S9 – Finale

400m Stile Libero Femminili S9 – Finale

100m Dorso Maschile S1 – Finale

100m Dorso Maschile S2 – Finale

100m Dorso Femminili S2 – Finale

100m Farfalla Maschile S14 – Finale

100m Farfalla Femminili S14 – Finale

50m Rana Maschile SB3 – Finale

50m Stile Libero Femminili S6 – Finale

50m Stile Libero Maschili S10 – Finale

50m Stile Libero Femminili S10 – Finale

100m Farfalla Maschile S13 – Finale

100m Farfalla Femminili S13 – Finale

200m Stile Libero S5 Maschili – Finale

200m Stile Libero S5 Femminili – Finale

18:15 – Basket in carrozzina

Fase a gironi femminile: Canada vs Cina

Dove vedere le gare

Come accaduto per le Olimpiadi di Parigi 2024, per seguire tutte le gare delle Paralimpiadi in diretta ci sono diverse opzioni disponibili sia in TV che in streaming. Rai 2 trasmette gratuitamente in chiaro le principali competizioni, mentre durante le pause per i telegiornali (dalle 13:00 alle 13:30, dalle 18:00 alle 18:15 e dalle 20:30 alle 21:00), le gare continueranno su RaiSportHD. È inoltre possibile seguire gli eventi in diretta streaming su Rai Play, accessibile da smartphone, tablet e computer, per non perdere nemmeno un secondo delle discipline preferite.