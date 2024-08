Notte della Taranta 2024 la scaletta: tutti gli ospiti e gli orari

La Notte della Taranta, l'appuntamento artistico più importante dell’estate per la Regione Puglia va in scena a Melpignano, in provincia di Lecce

Fonte: IPA Angelina Mango a La Notte della Taranta 2024 interpreterà 'Su Picculina' in dialetto salentino e una nuova versione della sua 'La noia'

Tutto pronto per la Notte della Taranta, uno dei simboli più noti della cultura salentina. L’appuntamento artistico va in scena a Melpignano, in provincia di Lecce. L’evento quest’anno verrà trasmesso in diretta su Rai3 e vedrà alla conduzione Ema Stokholma. La regia invece sarà curata da Stefano Mignucci. Dopo un tour che ha attraversato tutto il Salento, andrà in scena lo show affidato al Maestro Concertatore Pablo Miguel Lombroni, in arte Shablo, affiancato dal direttore d’orchestra Riccardo Zangirolami. Alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina, si accompagnerà la fusione con altri linguaggi musicali.

Conduttori, cantanti e orari de La Notte della Taranta 2024

Il 24 agosto, Melpignano, piccolo comune nel cuore del Salento, si trasformerà ancora una volta nel palcoscenico di uno degli eventi più attesi dell’estate italiana: La Notte Della Taranta. Considerato il più grande festival d’Italia e una delle più significative manifestazioni della cultura popolare in Europa, dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale salentina, in particolare della pizzica, una danza antica e coinvolgente che affonda le sue radici nelle tradizioni popolari della regione.

L’edizione di quest’anno sarà impreziosita dalla presenza di Ema Stokholma, che accompagnerà il pubblico nella serata, raccontando e commentando l’evento in diretta su Rai 3, a partire dalle 21:20. La diretta televisiva consentirà a milioni di spettatori di partecipare a questa grande festa, portando nelle case di tutta Italia e non solo il fascino e l’energia della Notte Della Taranta.

Uno degli elementi più attesi di ogni edizione è l’annuncio del Maestro Concertatore, il direttore artistico incaricato di orchestrare la fusione tra la pizzica e altri generi musicali. Per il 2024, questo ruolo sarà ricoperto da Stefano Bollani, uno dei più celebri pianisti italiani, noto per la sua versatilità e la sua capacità di spaziare dal jazz alla musica classica, con incursioni nella musica brasiliana e nel pop.

Tra gli ospiti, attesissimi sono i nomi di Geolier e Angelina Mango. Il rapper napoletano interpreterà I p’ me, tu pe te in un’inedita versione pizzicata, mentre la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 canterà in dialetto salentino Su Picculina.

Ci sarà poi Gaia, che offrirà la sua interpretazione di Menamenamò a Ste oltra a cantare la sua hit Chega. Luca Faraone suonerà invece la sua chitarra sulle note della canzone intitolata Fuecu.

Fonte: IPA

La scaletta della Notte della Taranta 2024

L’apertura della Notte della Taranta 2024 sarà affidata ad una corale su Pizzica di Aradeo e per la prima volta sarà eseguita sul palco di Melpignano la tradizionale Tarantella di Sannicandro con Giancarlo Paglialunga. Spazio ad un’inedita Manushaqe in arbëreshë interpretata da Salvatore Galeanda. Segue una travolgente Pizzica di Copertino affidata alle voci femminili dell’Orchestra Popolare tutte le donne. La prima ospite in scaletta sul palco di Melpignano sarà Angelina Mango che interpreterà Su Picculina in perfetto dialetto salentino e al pubblico regalerà una versione tutta nuova de La Noia, con cui ha vinto il Festival di Sanremo quest’anno.

Una travolgente Pizzica di San Vito eseguita da tutte le voci della Taranta apre la sequenza di brani hit nella storia del Concertone: Lu Ruciu de lu mare con Antonio Amato, Pizzica di Villa Castelli con Alessandra Caiulo, Pizzica degli Ucci con le tre voci maschili dell’Orchestra Galeanda, Amato e Paglialunga, la Pizzicarella con Stefania Morciano, Acqua de la Funtana con Consuelo Alfieri.

Il secondo ospite ad abbracciare il pubblico di Melpignano sarà Geolier con la versione pizzicata di I pì me, tu p’ te e un medley con Shablo di Grazia/M Manc. Si prosegue con il canto in grico Klama cantato da Alessandra Caiulo. Viaggio tra il tango argentino, omaggio di Shablo alla sua terra d’origine, e il Salento è Malachianta.

Fonte: Getty Images

Sarà la potente Pizzica di Taranto interpretata da Salvatore Galeanda ad aprire la terza parte dell’evento che ospiterà Gaia impegnata in una performance ballata su Mena Mena Mò e a seguire la sua hit Chega in lingua portoghese. Antonio Amato tornerà ad infiammare la piazza con l’attesissima Aria Caddhipulina che da il benvenuto alla quarta ospite della serata STE, che con la sua potente voce intonerà Tammurriata Nera per introdurre il nuovo brano Lose Control.

Il secondo brano in arbereshe è Lule Lule interpretata da Enza Pagliara che renderà poi omaggio a Giovanna Marini. Si proseguirà verso il finale con Mamma la rondinella cantata da Cosuelo Alfieri, Pizzica di Cosimino con Giancarlo Pagliualunga, Ec Ec terzo brano in arbereshe con Stefania Morciano.

Gemme preziose quelle che il chitarrista e autore Luca Faraone regalerà ai brani Taranta di Lizzano e Fuecu. Chiuderà come da tradizione l’inno di saluto partecipato dal pubblico Calinitta-Buona Notte.