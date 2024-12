Il Paradiso delle Signore, quando torna in onda su Rai 1: cambio programmazione

Fonte: IPA Emanuel Caserio, Salvatore Amato ne Il Paradiso delle Signore

Pausa natalizia per Il Paradiso delle Signore. Come di consueto anche quest’anno la fortunata serie pomeridiana della Rai si fermerà per qualche giorno durante il periodo delle feste. Al posto dell’appuntamento con il daily ci sarà una versione prolungata de La volta buona, il programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo, al quale seguirà poi come di consueto La vita in diretta con Alberto Matano.

Il Paradiso delle Signore cambia programmazione su Rai1

Il Paradiso delle Signore è andato in onda fino a venerdì 20 dicembre e ora è pronto a fermarsi per qualche giorno. Come di consueto, quindi, l’appuntamento con Salvo, Elvira, Marta e company subisce uno stop durante le vacanze di Natale. Si tratta però di uno stop momentaneo: è infatti previsto solo nella settimana che va dal 23 al 27 dicembre.

La soap tornerà in onda a partire da lunedì 30 dicembre, con nuovi appuntamenti che porteranno avanti le storie dei protagonisti che, quindi, lasceranno in sospeso il pubblico che dovrà attendere prima di sapere come si evolveranno alcune situazioni, amorose e non. Un nuovo stop per la soap, però, è previsto per la giornata di mercoledì 1° gennaio 2025, quando non sarà trasmessa una nuova puntata: Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente in onda dal 2 gennaio.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Al centro delle prossime puntate del Paradiso delle Signore il matrimonio di Elvira e Salvatore, che a quanto pare riusciranno finalmente a sposarsi dopo varie vicissitudini ed imprevisti. Il rapporto tra Clara e Alfredo, invece, è pronto a diventare più intenso e importante, con grande rammarico di Irene, che non ha ancora dimenticato il magazziniere.

Inseparabili anche Marta ed Enrico, che verranno però scoperti da Anita, la figlia dell’uomo. Cresceranno poi le ostilità tra Tancredi ed Odile, con l’editore piuttosto infastidito dalle interferenze della figlia della Contessa nella Galleria Moda Milano. Odile potrà contare sul sostegno di Umberto Guarnieri così come sull’amicizia speciale con Matteo Portelli.

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nel 2025 non comparirà più Armando Ferraris: il suo interprete, Pietro Genuardi, ha di recente rivelato la sua lotta contro la malattia. L’attore ha annunciato sui social che gli è stata diagnosticata una “patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà, a conclusione, il trapianto di midollo”.

“Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi, nessuno escluso, che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima”, ha scritto su Instagram. Non è stato ancora svelato come Armando uscirà momentaneamente di scena ma potrebbe recarsi a Londra dalla sua amata Agnese.

Intanto è stata annunciata una new entry a Il Paradiso delle Signore: da qualche settimana è arrivato sul set il giovane attore Marco Aiello, il cui ruolo è ancora avvolto nel mistero. Non si esclude che possa entrare a far parte del team del Paradiso oppure diventare un nuovo membro dello staff della Galleria Milano Moda, guidata da Umberto e Tancredi.