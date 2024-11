Giornata mondiale della Televisione, come cambia il palinsesto Rai oggi

La Giornata Mondiale della Televisione celebra 70 anni di tv in Italia, con Rai protagonista tra programmazioni speciali, eventi e riflessioni digitali

Fonte: Getty Images Oggi cambia il palinsesto Rai, speciale su Mike Bongiorno

La Giornata Mondiale della Televisione è un evento nato recentemente, nel 1996, e torna oggi con un valore aggiunto: infatti si celebra il 70esimo anniversario della televisione in Italia. La Rai si prepara a sfruttare ogni canale (televisivo, radiofonico e digitale), per raccontare il ruolo del piccolo schermo nella società, offrendo una programmazione ricca di contenuti inediti e retroprospettive. Il palinsesto per questa giornata sarà quindi un po’ diverso dal solito, scopriamolo insieme.

Le reti generaliste aprono la giornata

Da Rai1 con Unomattina ed È sempre Mezzogiorno, a Rai2 con I fatti Vostri, fino a Rai3 che propone Geo con un’ospite d’eccezione, Elena Capparelli. La direttrice di RaiPlay e Digital svelerà come la piattaforma digitale stia rivoluzionando la fruizione televisiva e avvicinando i più giovani a contenuti delle Teche Rai.

Su rai storia la maratona “Rai, una grande storia italiana”

Rai Storia dedica l’intera giornata al racconto dei momenti più iconici del piccolo schermo. Dal debutto delle prime trasmissioni ai grandi eventi storici, dalle fiction più amate ai programmi che hanno segnato intere generazioni. Rai Scuola, invece, propone Oggi è, disponibile anche su RaiPlay per chi volesse approfondire.

Raiplay, un archivio aperto tra passato e futuro

In 70 anni la televisione ha risposto alle esigenze del mondo moderno, e quindi sono nati i servizi di streaming come RaiPlay, che è una vera e propria cineteca. La piattaforma infatti, diventa protagonista con le Lezioni di Televisione. Sei sezioni tematiche raccontano la storia del mezzo, dall’arrivo del piccolo schermo alla narrazione degli eventi storici, fino ai mestieri che hanno dato vita alla televisione. Un’offerta che guarda anche avanti, con contenuti esclusivi e riflessioni sulle nuove frontiere digitali.

RaiPlay Sound celebra l’indimenticabile Mike Bongiorno, simbolo della televisione italiana, con una puntata del format Italiani dedicata alla sua vita e carriera. Disponibili anche registrazioni storiche, che hanno fatto la storia, di trasmissioni come Carosello, Portobello e Lascia o raddoppia, insieme a versioni audio di programmi cult come Avanzi e La tv delle ragazze.

La radio si unisce alla celebrazione

Non solo tv: anche i canali radio della Rai partecipano. Da Radio1 a Radio2, fino a Rai Radio Kids, la Giornata Mondiale della Televisione trova spazio nei palinsesti con approfondimenti e racconti, sia in onda che sui social, per raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Servizi e approfondimenti su tg e web

I principali notiziari Rai, insieme a RaiNews.it, offriranno interviste e reportage dedicati all’evento, mettendo al centro il valore della televisione come strumento di conoscenza, intrattenimento, memoria e cultura. Un’occasione per riflettere su un mezzo che, pur cambiando volto, resta protagonista assoluto della scena mediatica.

La cultura al centro: la mostra al Maxxi

Il Maxxi di Roma ospita la mostra 70 anni di televisione, 100 anni di radio, un’occasione per scoprire come due mezzi di comunicazione abbiano trasformato il modo di raccontare storie e avvicinare le persone. Un viaggio tra innovazioni tecnologiche e momenti storici, con l’obiettivo di raccontare il passato e ispirare il futuro.