non sta sbagliando un colpo a Venezia 2023. Elegantissima in nero Alberta Ferretti, con inserti in tulle e fibbie argento e i capelli raccolti. La Madrina del Festival ha sfilato sul tappeto rosso con il suo amato bassotto. La Murino è una grande amante degli animali e da tempo è testimonial di campagne contro l'abbandono degli amici a quattrozampe.