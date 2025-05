Cannes 2025: i look che non convincono

Non solo splendori sul red carpet del Festival di Cannes. Non sembra che le nuove direttive diramate dall'organizzazione della kermesse per limitare gli eccessi abbiano sortito grandi risultati: le star trovano il modo per arginare i divieti e sebbene sul nude si sono tenute, sul cattivo gusto alcune ci hanno sguazzato. Almeno secondo il nostro giudizio, perché poi, si sa, come diceva Moschino: "Il buon gusto non esiste, meglio aver voglia di vestirsi come si vuole che come si deve"