Non solo gli abiti, anche i beauty look rubano la scena sul red carpet di Cannes 2023 . La terza serata del Festival è stata senza dubbio dominata dall'attrice e produttrice indiana, avvolta in un luccicante abitocon un caratteristico corsetto stretto e un cappuccio decorato. Un look che certo bisogna saper valorizzare con un trucco deciso e accattivante. Possiamo dirlo con certezza: missione compiuta con i prodotti di L'Oréal Paris. L'ovale del viso viene perfettamente definito da un leggero blush a lunga durata Rose Rose Santal. Gli occhi particolarissimi dell'attrice spiccano contornati da un eyeliner nerissimo e da Telescopic Lift Mascara Intense Black. Il dettaglio geniale? Le labbra: il rosso intenso di Color Riche "Colors of Worth" fa dell'insieme un capolavoro.