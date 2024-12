Dall’autunno del 2023 Fabio Fazio ha cominciato a condurre la sua Che tempo che fa direttamente dal canale Nove, dopo la fine del suo rapporto lavorativo con la Rai. Anche dalla nuova rete televisiva, però, il conduttore ha macinato successi e riesce a intrattenere il pubblico da casa con degli ospiti interessanti. Così è stato anche nella puntata del 22 dicembre 2024 in cui il giornalista ha avuto l’occasione d’intervistare il famosissimo attore americano Richard Gere.

Nel corso dell’episodio pre-natalizio c’è stata anche la possibilità di dire la sua su una vicenda molto attuale. Fabio Fazio, infatti, si è schierato contro Tony Effe che, di recente, è stato escluso dal Concerto di Capodanno di Roma, ricevendo la solidarietà di molti suoi colleghi cantanti.

Fabio Fazio, l’opinione su Tony Effe

Le feste natalizie sono ormai dietro l’angolo e per l’occasione Fabio Fazio ha organizzato una puntata sorprendente in cui è stato intervistato anche Michael Bublé, interprete di alcuni dei brani natalizi più amati di tutti i tempi. Ma il giornalista, durante una conversazione con Aldo Cazzullo, Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, si è espresso anche su una vicenda che è stata molto presente negli ultimi giorni nelle pagine dei giornali.

Fabio Fazio, infatti, ha detto la sua senza mezzi termini sul caso Tony Effe, quindi sulla decisione di non far esibire il cantante durante il Concerto di Natale di Capodanno che ha fatto molto infuriare lo staff del musicista e molti altri artisti italiani.

Al contrario di quanto affermato dai colleghi del rapper che hanno gridato alla censura, Fabio Fazio ha sottolineato l’importanza del giusto utilizzo delle parole per un artista come Tony Effe, accusato di inviare messaggi misogini in alcuni testi delle sue canzoni: “Senza alcun moralismo, lo dico da uomo di spettacolo, quello che penso sia imperdonabile in realtà è lo spreco delle parole. Chi fa comunicazione, o chi fa musica soprattutto, ha un’arma potentissima che è quella della canzone e delle parole. Le parole sono una cosa meravigliosa se usate bene e un artista prima di adoperare una parola che abbia significato violento o sprezzante, in questo caso proprio violento nei confronti delle donne, insomma dovrebbe pensarci milioni di volte. Lo spreco di parole per un artista secondo me è imperdonabile”.

Tony Effe, l’esclusione dal Concerto di Capodanno

Tony Effe è uno degli artisti del momento. Dopo il successo estivo con la una hit frizzante, cantata in coppia con Gaia, ex vincitrice di Amici, il cantante è stato scelto per essere uno dei concorrenti in gara al prossimo Festival di Sanremo. Anche il Comune di Roma l’aveva voluto sul palco del prossimo Concerto di Capodanno, salvo poi chiedergli di fare un passo indietro a causa delle forti polemiche che si erano alzate contro di lui. Al centro della diatriba alcuni testi dei successi del cantante che avrebbero delle sfumature misogine.

La scelta dell’amministrazione comunale, però, non è stata presa bene dallo staff dell’artista che ha parlato di danno d’immagine e anche diversi suoi colleghi che si sono schierati dalla sua parte decidendo di non esibirsi più nello show di fine anno capitolino.